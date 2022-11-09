Назван окончательный состав казахстанских футзалистов на матч с Черногорией

9 ноября в Алматы состоится отборочный матч ЧМ-2024 по футзалу между сборными Казахстана и Черногории. Хозяева паркета, которые ранее огласили свой список, потеряли ряд ключевых игроков перед самой игрой, сообщает Zakon.kz.

В матче против Черногории не помогут соотечественникам Тайнан, Лео, Евгений Кошкин, Акжол Дарибай, Ринат Турегазин и Серик Мажитов. Наставник казахстанской сборной также не включил список игроков Эдсона, Даурена Нургожина и Игиту.

"Эдсон, Игита и Нургожин травмированы. Лео не может прилететь из Бразилии. У Тайнана в испанском чемпионате тоже матчи и нелегко ему сюда добираться. Он мог бы прилететь в день игры в 7 утра, но мы не видим в этом необходимости. Есть и другие футболисты. Все ждут своего шанса, среди которых и 17-летний Батырхан Кенжегали. Это большой аванс для него. У меня есть желание его выпустить на поле". Кака, главный тренер сборной Казахстана по футзалу

В список на матч с Черногорией вошли следующие игроки.

Вратари: Нарун Сериков ("Кайрат") и Нуралем Байдулла ("Рахмет").

Полевые игроки: Дуглас, Чингиз Есенаманов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов, Биржан Оразов (все "Кайрат"), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдиманапулы (оба "Аят"), Арнольд Кнауб, Райымбек Жума (оба "Каспий"), Батырхан Кенжегали ("Актобе") и Нурыбек Кабылбаев ("Рахмет").

В первой встрече 12 октября в Подгорице (Черногория) казахстанцы разгромили хозяев паркета – 5:1.

Ответная игра пройдет 9 ноября в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака. Начало – в 20:00.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!