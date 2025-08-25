#АЭС в Казахстане
Спорт

Назван окончательный состав сборной Казахстана по футболу на отборочные игры ЧМ-2026

Футбол Состав ЧМ-2026, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 19:00 Фото: Instagram/kff_team
25 августа наставник сборной Казахстана по футболу Али Алиев объявил окончательный список игроков, кого вызвал на ближайшие матчи против Уэльса (4 сентября) и Бельгии (7 сентября) в рамках отборочного цикла к ЧМ-2026, сообщает Zakon.kz.

Главный тренер казахстанской дружины остановил свой выбор на 25 футболистах, которые в последнее время надевают форму главной команды страны.

Вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Астана"), Темирлан Анарбеков ("Кайрат") и Бекхан Шайзада ("Ордабасы").

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Ян Вороговский ("Астана"), Нуралы Алип ("Зенит"), Наурызбек Жагоров ("Тобол"), Еркин Тапалов ("Кайрат"), Сергей Малый, Улар Жаксыбаев, Султанбек Астанов (все "Ордабасы").

Полузащитники: Ислам Чесноков ("Тобол"), Бактиер Зайнутдинов ("Динамо", Москва), Рамазан Оразов, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все "Елимай"), Даурен Жумат, Серикжан Мужиков (оба "Окжетпес"), Динмухамед Караман ("Женис"), Багдат Каиров ("Актобе") и Дамир Касабулат ("Кайрат").

Нападающие: Оралхан Омиртаев ("Актобе"), Максим Самородов ("Ахмат"), Дастан Сатпаев ("Кайрат") и Иван Свиридов ("Елимай").

Учебно-тренировочный сбор нашей команды начинается 29 августа в Астане.

В сентябре сборная Казахстана сыграет два матча в рамках квалификационного раунда к ЧМ-2026. 4 сентября дома принимаем Уэльс, а 7 сентября в гостях встретимся с Бельгией.

Ну а перед этими отборочными играми все внимание казахстанских фанатов футбола приковано к "Кайрату", который стоит перед историческим выходом в общий этап Лиги чемпионов.

