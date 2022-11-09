В Казахстане произошел сбой в работе "Яндекс Go"
Фото: pixabay
9 ноября в Казахстане с перебоями работает крупное приложение "Яндекс Go", сообщает Zakon.kz.
О сбое в системе сообщают пользователи Казнета. К примеру, один из них уточнил, что не может вызвать курьера уже более двух часов.
Ранее об этой же проблеме сообщили и российские пользователи.
В службе технической поддержки "Яндекс Go" подтвердили проблему и сообщили, что работают над восстановлением сервисов.
Фото: Zakon.kz
20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен.
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