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В Казахстане произошел сбой в работе "Яндекс Go"

В Казахстане произошел сбой в работе "Яндекс Go" Фото: pixabay
9 ноября в Казахстане с перебоями работает крупное приложение "Яндекс Go", сообщает Zakon.kz.

О сбое в системе сообщают пользователи Казнета. К примеру, один из них уточнил, что не может вызвать курьера уже более двух часов.

Ранее об этой же проблеме сообщили и российские пользователи.

сбои в работе

Фото: Zakon.kz

В службе технической поддержки "Яндекс Go" подтвердили проблему и сообщили, что работают над восстановлением сервисов.

20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен.

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