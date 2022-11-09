В Казахстане произошел сбой в работе "Яндекс Go"

9 ноября в Казахстане с перебоями работает крупное приложение "Яндекс Go", сообщает Zakon.kz.

О сбое в системе сообщают пользователи Казнета. К примеру, один из них уточнил, что не может вызвать курьера уже более двух часов.

Ранее об этой же проблеме сообщили и российские пользователи.

Фото: Zakon.kz

В службе технической поддержки "Яндекс Go" подтвердили проблему и сообщили, что работают над восстановлением сервисов.

20 сентября стало известно, что в отношении "Яндекс.Такси" идет расследование из-за высоких цен.