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Мошенники используют программу подмены мобильных номеров

мошенники используют программы подмены мобильных номеров Фото: pexels
Сотрудники Департамента полиции Акмолинской области предупреждают: мошенники, звонящие казахстанцам, используют программу подмены мобильных номеров, и призывают к бдительности, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно казахстанцы получают сотни звонков от мошшеников, которые представляются сотрудниками полиции или банков и "предупреждают" о фактах снятия денег или оформлении кредитов.

Так, 9 ноября жительнице Ерейментауского района поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудницей полиции и предупредила о якобы мошеннических действиях на банковском счету женщины. Женщина сообщила об этом звонке в полицию.

Прибывший участковый инспектор полиции настоятельно рекомендовал женщине не вступать в диалог с мошенницей и немедленно прервать связь.

"Было установлено, что злоумышленница связалась с местной жительницей посредством программы подмены мобильных номеров. Выяснилось, что звонивший абонент был вовсе не абонентским номером сотового телефона сотрудника полиции, а жительницы Алматы", – рассказали в полиции.

В связи с чем Департамент полиции Акмолинской области обратился к горожанам и жителям республики с просьбой более бдительно относиться к входящим звонкам от неизвестных абонентов, никому не передавать данные личных документов.

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