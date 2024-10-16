Казахстанцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени органов госдоходов
Фото: pexels
КГД предупреждает казахстанцев о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.
Как выяснилось, мошенники действуют по уже известной схеме – утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет. Предлагают забронировать онлайн очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования.
"Если этот код им продиктовать, они заберут все деньги со счетов налогоплательщика. Комитет государственных доходов рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений", – заявили в ведомстве.
Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества. На этот раз в зоне риска – люди, ищущие работу.
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