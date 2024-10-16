Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Казахстанцев предупредили о мошенниках, звонящих от имени органов госдоходов

мошенничество, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2024 19:15 Фото: pexels
КГД предупреждает казахстанцев о мошенниках, звонящих от имени органов государственных доходов, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, мошенники действуют по уже известной схеме – утверждают, что у налогоплательщика имеется письмо с налоговой или заблокирован счет. Предлагают забронировать онлайн очередь на очный прием, чтобы решить проблему и избежать штрафов. Затем отправляют код с номера 1414 на телефон жертвы и просят продиктовать код для завершения процесса бронирования.

"Если этот код им продиктовать, они заберут все деньги со счетов налогоплательщика. Комитет государственных доходов рекомендует проявлять бдительность и не доверять недостоверным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам, не перечислять денежные средства, проверять достоверность полученных сообщений", – заявили в ведомстве.

Ранее казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества. На этот раз в зоне риска – люди, ищущие работу.

Читайте также

Экспортно-кредитное агентство Казахстана подписало меморандум с Экспортно-импортным банком Словакии
Экспортно-кредитное агентство Казахстана подписало меморандум с Экспортно-импортным банком Словакии
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон
Две молодые девушки решили получить легкие деньги и лишились свободы на 10 лет
В Алматы пошел первый снег
В Алматы пошел первый снег
Елена Беляева
Комитет государственных доходов 2024 год Мошенничество Мошенничество
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Певец SHAMAN прокомментировал отношения бывшей жены с Егором Кридом
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит &quot;Ирины Кайратовны&quot;
Дочь Дмитрия Маликова показала подросшего брата и записала с ним танец под хит "Ирины Кайратовны"
Самые дорогие породы кошек
Самые дорогие породы кошек
осень в Алматы вступает в свои права
Мороз и мокрый снег: как долго продлится ненастье в Алматы и области
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: