Краснокнижных птиц спасают жители Костанайской области

В Костанайской области неравнодушные жители спасают краснокнижных птиц. Об этом сообщил сотрудник природоохранной полиции Газретгали Алимгазин, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на территории области с наступлением холодов зафиксировано несколько фактов спасения редких краснокнижных птиц.

"Совместно с общественным объединением "Костанай Зоо Пульс" мы спасли лебедя-шипуна, которого обнаружил житель областного центра на замерзающем водоеме, мужчина спас его от стаи собак. Также был найден молодой розовый пеликан, который в настоящее время находится у зоозащитников", – рассказал Алимгазин.

Он отметил, что сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области занимаются дальнейшим определением животных и птиц в заповедники, резерваты для их дальнейшего содержания.

Так, розовый пеликан будет передан в Джангельдинский район.

Фото: ДП Костанайской области

Также был обнаружен молодой чеглок (отряд соколиных), который не может летать. Для того чтобы птица пережила холода и не погибла, ее определили в ОО "Костанай Зоо Пульс".

"Молодой птенец розового пеликана поздно вылупился, у него не хватило жизненных сил, чтобы улететь со своей стаей на юг. Молодой чеглок, по всей видимости, был ранен, поэтому не может расправить крылья. Поэтому до весны мы оставим его у себя", – поделилась кандидат ветеринарных наук и доцент ветеринарии РК Виктория Машадиева.

Полицейские и зоозащитники проводят совместные мероприятия по спасению диких животных и птиц.