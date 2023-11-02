Краснокнижного орла спас житель Костанайской области

Житель поселка Амангельды Костанайской области нашел у себя во дворе степного орла, который не мог лететь. Оказалось, что птица редкая и краснокнижная, ею занимаются ветврачи, сообщает Zakon.kz.

Необычное событие произошло 1 ноября. В своем дворе житель поселка обнаружил необычного гостя, крупную птицу. Мужчина обратился в природоохранную полицию. На место выехали лесники, экологи, полицейские, сообщает департамент полиции региона.

Специалисты осмотрели птицу и выяснили, что орел – краснокнижный и редкий. Его отвезли к ветеринарам, которые теперь занимаются здоровьем птицы и выясняют по какой причине редкая птица не может летать.

Ранее в Бурабае сотрудники обнаружили осоеда, который не мог летать. Оказалось, что у птицы повреждено крыло.