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Подошел сзади начал душить - официант ограбил клиента в Астане

официант ограбил клиента в Астане Фото: Zakon.kz
Официант ограбил клиента в Астане после того, как тот вышел на улицу, сообщает Zakon.kz.

60-летний житель Астаны обратился в полицию, рассказав, что на него напали и украли 690 тыс. тенге.

Поздно вечером мужчина сидел в небольшом кафе на улице Кудайбердыулы, выпивал. Официант, обслуживающий посетителя, заметил, что в барсетке у посетителя, находится крупная сумма.

Когда посетитель вышел из кафе на улицу, вышел за ним. Подошел сзади, схватил за шею и начал душить. Затем вырвал из рук мужчины барсетку и убежал.

Задержали грабителя в Караганде в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 28-летний гражданин Республики Узбекистан, который дал признательные показания.

По данному факту проводится досудебное расследование. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Подозреваемый водворен в ИВС.Пресс-служба МВД РК

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