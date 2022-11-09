Подошел сзади начал душить - официант ограбил клиента в Астане

Официант ограбил клиента в Астане после того, как тот вышел на улицу, сообщает Zakon.kz.

60-летний житель Астаны обратился в полицию, рассказав, что на него напали и украли 690 тыс. тенге.

Поздно вечером мужчина сидел в небольшом кафе на улице Кудайбердыулы, выпивал. Официант, обслуживающий посетителя, заметил, что в барсетке у посетителя, находится крупная сумма.

Когда посетитель вышел из кафе на улицу, вышел за ним. Подошел сзади, схватил за шею и начал душить. Затем вырвал из рук мужчины барсетку и убежал.

Задержали грабителя в Караганде в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 28-летний гражданин Республики Узбекистан, который дал признательные показания.