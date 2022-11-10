Казахстанские теннисистки завершили выступления на командном ЧМ-2022

Женская сборная Казахстана по теннису поражением закончила свой второй матч на Кубке Билли Джинг Кинг-2022. Подопечные Ярославы Шведовой за выход в плей-офф данного турнира уступили испанской дружине, сообщает Zakon.kz.

В первой игре противостояния Казахстан – Испания встретились Юлия Путинцева и Нурия Парриаз Диаз. В трехсетовом упорном поединке удача была на стороне испанки – 6:4, 2:6, 7:6.

Далее на корт вышли лидеры обеих сборных – Елена Рыбакина и Паула Бадоза. Здесь тоже успех праздновала более именитая испанская теннисистка – 6:2, 3:6, 6:4.

В третьей заключительной парной игре Юлия Путинцева и Анна Данилина проиграли Пауле Бадоса и Алене Большовой. Матч завершился победой испанских теннисисток со счетом 6:4, 6:2.

Фото: ktf.kz

Таким образом женская сборная Казахстана проиграла испанкам с общим счетом 0:3 и потеряла шансы выйти из подгруппы С в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг-2022.

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