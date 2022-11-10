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Астрологи дали советы по подбору наряда для встречи нового 2023 года

Астрологи подсказали, как выбрать наряд для встречи нового 2023 года Фото: pixabay
2023 год пройдет под знаком Черного Водяного Кролика. Специалисты дали советы, как расположить к себе это животное, выбрав правильный наряд на Новый год, сообщает Zakon.kz.

В материале Ftimes.ru сказано, прежде всего, встреча праздника должна пройти в кругу близких и родных. Ведь кролик – домашний, тихий зверек.

Кроме того, как отмечено в публикации, стоит выбрать наряды в природной цветовой гамме (песочный, серебряный, черный, изумрудный).

Черный Водяной Кролик не любит агрессивные принты и кислотные расцветки.

Еще одна рекомендация состоится в том, что необходимо отдать предпочтение простым, но стильным образам.

В начале октября стилист рассказала, как выглядеть модно осенью 2022 года: этой осенью в моде объемные косухи, пуховики и пальто.

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