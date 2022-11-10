Сенат вернул в Мажилис проект закона о трехлетнем бюджете

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты вернули со своими правками законопроект РК "О республиканском бюджете на 2023 - 2025 годы" в Мажилис, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как указывается в заключении профильного комитета Сената, при обсуждении законопроекта с учетом замечаний и предложений сенаторов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в части увеличения расходов. Предложений по увеличению расходов в общем поддержано на 71,8 млрд тенге, в том числе в 2023 году - на 30 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства.

"В частности, на строительство и реконструкцию улиц населенных пунктов, автодорог и мостов необходимо увеличение суммы на 13,7 млрд тенге, в том числе в 2023 году - 7,8 млрд тенге. По итогам 2023 года доля автомобильных дорог республиканского значения в хорошем и удовлетворительном состоянии должна составить 85,1%. На строительство и реконструкция водопроводных сетей на общую сумму 22,2 млрд. тенге, в том числе в 2023 году - 8,2 млрд. тенге, что позволит увеличить доступ населения к услугам водоснабжения в городах до 99%, в селах до 96,1%", - говорится в информации.

Также увеличиваются расходы на газоснабжение на общую сумму 14 млрд тенге, в 2023 году на сумму 1,4 млрд тенге, что позволит достигнуть уровня газификации до 61,6%; на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в общей сумме 6,3 млрд тенге, в том числе в 2023 году - 2 млрд тенге и на строительство объектов внешнего электроснабжения в общей сумме 2 млрд тенге.

Кроме того, перераспределены средства между госорганами, а также поддержаны другие предложения депутатов.

По данным комитета, прогноз доходов (без учета поступления трансфертов) республиканского бюджета определен на 2023 год - в сумме 13 трлн 911,3 млрд тенге или составит 127,7% к оценке текущего года с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге; на 2024 год - в сумме 15 трлн 020 млрд тенге с ростом против прогноза 2023 года на 8%; на 2025 год - в сумме 16 трлн 303,4 млрд тенге с ростом против прогноза 2024 года на 8,5%.

Общий объем расходов республиканского бюджета планируется в 2023 году - в сумме 20 трлн 991,0 млрд тенге; в 2024 году - в сумме 21 трлн 628 млрд тенге; в 2025 году - в сумме 22 трлн 636 млрд тенге.

По итогам обсуждения законопроект РК «О республиканском бюджете на 2023 - 2025 годы» с предложениями сенаторов направлен в Мажилис.

Также в Мажилис с изменениями и дополнениями от сенаторов направлен проект закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 - 2025 годы».

По данным комитета Сената, здесь пересмотрены расходы на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств, согласно «Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения». Также пересмотрены расходы в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы из местных бюджетов в республиканский. Вдобавок, по мнению депутатов, необходимо выделить средства на предоставление сертификатов экономической мобильности на переселение в северные регионы семьям переселенцев и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах, взамен предоставления субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг. И следует выделить дополнительные средства на средний ремонт улиц Костанайской области в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі».

В целом, при определении объемов трансфертов общего характера на 2023-2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн тенге, в том числе на 2023 год - 2,9 трлн тенге, на 2024 год - 3,3 трлн тенге, на 2025 год - 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Между тем, на заседании Сенат принял законопроект РК «О гарантированном трансферте из Нацфонда РК на 2023 - 2025 годы». Здесь предусмотрено поступление гарантированного трансферта на 2023 год – 2 трлн 200 млрд тенге; на 2024 год - 2 трлн тенге; на 2025 год - 1 трлн 900 млрд тенге. Этот закон принят и направляется на подпись главе государства.