Общество

Сенат вернул в Мажилис закон о трехлетнем республиканском бюджете

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 13:14 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената 20 ноября 2025 на пленарном заседании палаты не одобрили закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", принятый Мажилисом Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что закон разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РК, на основе прогноза социально-экономического развития РК, бюджетных параметров на 2026-2028 годы и поручений президента РК.

В свою очередь задачи закона:

  • обеспечение улучшения благосостояния граждан;
  • таргетирование более качественного и динамичного экономического роста;
  • обеспечение стабильности государственных финансов;
  • оценка возможных рисков бюджетной политики в среднесрочном и долгосрочном периоде;
  • выстраивание экономической модели с адаптацией к текущим реалиям.
"Закон направлен на макроэкономическую стабильность; финансовую устойчивость через реализацию эффективной фискальной и монетарной политики, рационализацию бюджетных расходов, устойчивость государственных финансов; промышленно-инновационное развитие; повышение экспортного потенциала; создание благоприятной предпринимательской и инвестиционной среды", – сказано в заключении профильного Комитета.

Также отмечается, что в ходе обсуждения закона с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений и дополнений в принятый Мажилисом закон по следующим основным направлениям:

  • на развитие систем теплоснабжения на общую сумму 37,9 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 9,8 млрд тенге;
  • на развитие тепло-, электроэнергетики на общую сумму 7,7 млрд тенге, в том числе на 2026 год – 4,7 млрд тенге;
  • на водные ресурсы на общую сумму 8,9 млрд. тенге, в том числе на 2026 год – 2,3 млрд тенге;
  • на развитие газотранспортной системы в 2026 году – 5,5 млрд тенге;
  • на берегоукрепительные работы в 2026 году – 2,2 млрд тенге;
  • на содействие развитию отраслей промышленности в 2026 году – 1,5 млрд тенге.
"Кроме того, перераспределены средства между государственными органами, а также поддержаны другие предложения депутатов. Все замечания и предложения комитетов и депутатов Сената сведены в сравнительную таблицу. Предложений по увеличению расходов в 2026 году поддержано на сумму 50 млрд тенге. Финансирование увеличения расходов будет осуществляться за счет резерва правительства и обслуживание долга", – говорится в документе.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что в сравнительной таблице содержится 77 правок.

Депутаты Сената в ходе голосования одобрили новую редакцию отдельных статей и оставшиеся положения, ранее принятые Мажилисом, а также не поддержали отдельные статьи закона и направили их в новой редакции на повторное рассмотрение в Мажилис.

22 октября 2025 года депутаты Мажилиса рассмотрели и приняли трехлетний бюджет страны.

Ранее депутаты Cената не одобрили отдельные статьи закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы" и вернули в Мажилис.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
