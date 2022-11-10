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В Казахстане расширили список медиков, которым положена доплата за особые условия труда

В Казахстане расширили перечень сотрудников, которым выплачиваются доплаты за особые условия труда Фото: УОЗ Астаны
Министр здравоохранения приказом от 4 ноября 2022 года внес изменения в Перечень должностей работников и организаций, которым устанавливается доплата за условия труда, сообщает Zakon.kz.

В частности, в перечень добавлено ГУ "Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением".

Доплата полагается всем работникам больницы, независимо от наименований должностей и специальностей – за работу в специализированной психиатрической больнице по принудительному лечению лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство.

Также аналогичные доплаты получают сотрудники:

  • госпиталей для ветеранов ВОВ и ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, специальные отделения и подразделения в составе других больниц;

  • ожоговых отделений;

  • детских реабилитационных центров;

  • Домов ребенка, детских домов и школ-интернатов для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

  • учреждений уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, больниц;

  • медицинских отрядов специального назначения, организованные для непосредственного оказания экстренной медицинской помощи и спасательных работ;

  • медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, областных, городских, районных, поликлиник, и ряда других учреждений.

Приказ вводится в действие с 20 ноября 2022 года.

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