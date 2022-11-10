В Казахстане расширили список медиков, которым положена доплата за особые условия труда
В частности, в перечень добавлено ГУ "Республиканская психиатрическая больница специализированного типа с интенсивным наблюдением".
Доплата полагается всем работникам больницы, независимо от наименований должностей и специальностей – за работу в специализированной психиатрической больнице по принудительному лечению лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости или у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство.
Также аналогичные доплаты получают сотрудники:
госпиталей для ветеранов ВОВ и ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам ВОВ, специальные отделения и подразделения в составе других больниц;
ожоговых отделений;
детских реабилитационных центров;
Домов ребенка, детских домов и школ-интернатов для детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
учреждений уголовно-исполнительной системы, следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, больниц;
медицинских отрядов специального назначения, организованные для непосредственного оказания экстренной медицинской помощи и спасательных работ;
медицинских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, областных, городских, районных, поликлиник, и ряда других учреждений.
Приказ вводится в действие с 20 ноября 2022 года.