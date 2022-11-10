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Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес рассказала подробности воссоединения с Беном Аффлеком Фото: Instagram/bendos_everyda
Певица Дженнифер Лопес рассказала, что их бурный роман вспыхнул вновь в начале 2021 года после того, как актер отправил ей письмо. С того момента они стали снова встречаться, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщает издание Vogue.

"В тот период мы старались это не афишировать. Но я не скрою, что всегда чувствовала, что у нас была настоящая любовь. Мои близкие знают, что Бен занимал особое место в моей жизни. Когда мы воссоединились, эти чувства все еще были реальными".Дженнифер Лопес

Звездная пара поженилась летом 2022 года в округе Кларк, штат Невада.

Влюбленные были помолвлены еще 18 лет назад, но отношения так и не сложились, и они расстались.

Весной 2021 года стало известно, что певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года.

Что касается Бена Аффлека, он расстался с возлюбленной – актрисой Аной де Армас – в январе 2021 года.

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