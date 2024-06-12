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Он полон демонов: друзья Бена Аффлека рассказали, как актер переживает развод с Лопес

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2024 01:21 Фото: Instagram/bendos_everyda
Друзья американского актера Бена Аффлека рассказали, что из-за грядущего развода с певицей Дженнифер Лопес артист вновь начал пить, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание DailyMail, актер десятилетиями боролся с алкоголизмом и игроманией.

"Я слышал, что он пьет. Он полон демонов – действительно проблемный человек", – отметил один из друзей актера.

Отмечается, что в мае Аффлек переехал в Брентвуд в арендованный за 100 тыс. долларов в месяц дом. Между тем, источник рассказал изданию, что Лопес еще не приняла ситуацию и надеется сохранить брак при помощи терапии. Осложняется ситуация тем, что в ситуацию вовлечены пятеро детей звездных супругов.

Также известно, что певица пожаловалась своей подруги, что Аффлек не вел себя должным образом в отношениях и вновь причиняет ей боль.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес отменила гастрольный тур по Северной Америке, запланированный на лето 2024 года, чтобы провести время с семьей. В письме, направленном им, она подчеркнула, что не стала бы отменять гастроли, "если бы не чувствовала, что это абсолютно необходимо". Певица пообещала, что загладит свою вину перед фанатами в будущем.

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