Сенат вернул в Мажилис законопроект о трансфертах общего характера

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутаты приняли законопроект РК "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы", сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным профильного комитета Сената, законопроектом устанавливаются объемы трансфертов общего характера, необходимые для выравнивания уровней бюджетной обеспеченности регионов и обеспечения им равных фискальных возможностей для предоставления гарантированных государством услуг населению.

К трансфертам общего характера относятся бюджетные изъятия и бюджетные субвенции. Бюджетные изъятия определены в следующих объемах: 2023 год – 425,9 млрд тенге; 2024 год – 464,7 млрд тенге; 2025 год – 497,9 млрд тенге. Бюджетные субвенции: 2023 год – 5 трлн 027,6 млрд тенге; 2024 год – 5 трлн 299,9 млрд тенге; 2025 год – 5 трлн 820,5 млрд тенге.

Как отмечается, объемы трансфертов общего характера определены как разница между прогнозными объемами доходов и расходов соответствующего местного бюджета.

"При расчете объемов трансфертов общего характера на 2023– 2025 годы использован прогноз доходов по местным бюджетам, рассчитанный с учетом передачи с 2023 года некоторых видов поступлений по платам, госпошлинам и неналоговым поступлениям", – говорится в заключении комитета Сената.

Прогноз затрат местных исполнительных органов рассчитан по новому подходу, согласно которому предполагается использование в качестве расчетной базы фактически сложившийся уровень текущих расходов каждого региона.

Объемы субвенций и изъятий на 2023–2025 годы рассчитаны с учетом новых коэффициентов, учитывающих состояние износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, охват детей бесплатными творческими, спортивными кружками, уровень укрепленности потенциала регионов противодействию чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера и поэтапное материально-техническое оснащение органов внутренних дел, содержащихся за счет средств местного бюджета.

При расчете прогнозных объемов текущих затрат учтено увеличение текущих затрат на индекс потребительских цен в планируемом периоде (за исключением заработной платы).

При определении объемов трансфертов общего характера на 2023–2025 годы в базу расходов местных бюджетов включены затраты постоянного характера в сумме 9,9 трлн. тенге, в том числе на 2023 год – 2,9 трлн тенге, на 2024 год – 3,3 трлн тенге, на 2025 год – 3,7 трлн тенге, ранее финансируемые по решению Республиканской бюджетной комиссии за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета.

Кроме того, законопроектом устанавливаются минимальные объемы бюджетных средств, которые регионы должны будут направить на:

- пропаганду здорового образа жизни;

- закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;

- осуществление капитальных затрат для организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь и стационарную помощь в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования;

- завершение строительства и реконструкции объектов среднего образования в приоритетном порядке для ликвидации аварийных и (или) трехсменных школ;

- капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного, районного значения и улиц сельских населенных пунктов.

В комитете указывают, что принятие законопроекта будет способствовать устранению диспропорции между финансовыми возможностями регионов, имеющих различный экономический потенциал, что обеспечит доступ населения к равному уровню гарантированных государством услуг вне зависимости от региона проживания.

В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений комитетов и депутатов Сената возникла необходимость внесения изменений в одобренный Мажилисом законопроект по следующим основным направлениям:

- пересмотр расходов на дороги областного и районного значения в рамках выделенных средств согласно «Методике финансирования по капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог областного и районного значения»;

- пересмотр расходов в связи с переносом средств, направленных на финансирование обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы из местных бюджетов в республиканский;

- предоставление сертификатов экономической мобильности на переселение в северные регионы семьям переселенцев и кандасов, проживающих в трудоизбыточных регионах, взамен предоставления субсидии на переезд и возмещение расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг;

- выделение дополнительных средств на средний ремонт улиц Костанайской области в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі".

В связи с этим законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2023–2025 годы" направлен в Мажилис.