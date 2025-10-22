#АЭС в Казахстане
Финансы

Мажилис принял законопроект об объемах трансфертов на 2026-2028 годы

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2025 13:13 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса 22 октября 2025 года приняли законопроект "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы". Документ направлен в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении к документу отмечается, что объемы трансфертов общего характера на предстоящий трехлетний период установлены в следующих объемах:

  • бюджетные субвенции: 2026 год – 5 137 567 833 тыс. тенге; 2027 год – 6 357 838 886 тыс. тенге; 2028 год – 6 796 559 470 тыс. тенге;
  • бюджетные изъятия: 2026 год – 879 947 069 тыс. тенге; 2027 год – 1 079 818 403 тыс. тенге; 2028 год – 1 400 607 718 тыс. тенге.
"Прогноз доходов местных бюджетов осуществлялся с учетом введения в действие нового Бюджетного и Налогового кодексов. В доходах учтены увеличение вычетов с 14 до 30 месячных расчетных показателей по индивидуальному подоходному налогу, введение прогрессивной шкалы по ИПН, повышение ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию, дифференцированные поправочные коэффициенты для исчисления налога на транспортные средства в зависимости от срока эксплуатации транспортного средства и другие изменения", – говорится в документе.

Также сообщается, что при определении прогнозных объемов расходов основой для расчетов являлся утвержденный бюджет местных исполнительных органов. Прогнозные объемы текущих затрат местных бюджетов рассчитаны с учетом индексации на инфляцию (2026 год – 10%, 2027 год – 6%, 2028 год – 6%) и прогнозной численности потребителей государственных услуг.

"В соответствии с требованиями нового Бюджетного кодекса в прогнозных объемах текущих затрат местных бюджетов не учтен ряд расходов: целевые трансферты, затраты на обслуживание и погашение долга местного исполнительного органа, бюджетные кредиты, государственные обязательства по проектам государственно-частного партнерства, имиджевые расходы, гранты, исследования, консалтинговые услуги, научно-технические проекты и программы", – перечислено в заключении.

Кроме того, исключены расходы по отдельным направлениям, по которым местными исполнительными органами не соблюдены минимальные объемы, утвержденные в рамках предыдущего трехлетнего периода, а также суммы трансфертов из местных бюджетов в республиканский бюджет в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий (отделы регистрации актов гражданского состояния, управления государственных инспекций труда).

Прогнозный объем затрат на развитие определен с применением минимальных стандартов и системы региональных стандартов.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин внес на рассмотрение в Мажилис прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
