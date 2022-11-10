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В Туркестан из Кувейта запустят новый рейс в декабре

В Туркестан из Кувейта запустят новый рейс в декабре Фото: pixabay
10 ноября Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщило о запуске нового рейса из Кувейта в Туркестан. Полеты запустят в декабре, сообщает Zakon.kz.

К такому решению пришли авиационные власти Казахстана и Кувейта.

Как сказано в сообщении МИИР, Jazeera Airways запустит рейс Кувейт – Туркестан с 3 декабря.

Также отмечено, что полеты между столицей Кувейта и Туркестаном будут выполняться по вторникам и воскресеньям (2 рейса в неделю).

Пассажирские полеты будут осуществляться на воздушном судне типа Airbus A-320.

Ранее стало известно о возобновлении прямых рейсов Алматы – Бангкок. Рейсы выполняются на авиалайнере Airbus A321LR.

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