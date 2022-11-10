Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала агитационное видео

Кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала агитационное видео Фото: Facebook/abdenova.karakat
10 ноября на странице в Facebook кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала видео. На кадрах Абден скачет на лошади по степи, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео Каракат Абден отмечает: "когда ты верхом на лошади, ты чувствуешь бескрайнюю свободу".

"Казахский народ, чтобы почувствовать эту свободу, седлал коней. И я следую этому примеру".Каракат Абден

Она добавила: "Мы – счастливый народ. Хозяева бескрайних степей и высоких гор".

По ее словам, передать это богатство и красоту будущему поколению – главная задача.

"В решениях судьбы мужчин и народа всегда была главной фигурой казахская женщина. Казахская девушка – зеркало своего народа", – сказано в сообщении.

"Я Каракат Абден. Голосуйте за меня", – заключила кандидат в президенты Казахстана.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.

Читайте также

Тамара Дуйсенова: Социальное положение населения находится в центре внимания

Алихан Смаилов: Во многих странах для получения гражданства нужно знать госязык

КНБ задержал 5 браконьеров с более чем 100 кг рогов сайги

Анастасия Московчук
Каракат Абден
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
минобороны
Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Ситуация в Украине 9 ноября
Ситуация в Украине: Россия отводит войска на левый берег Днепра, в Украине сократят количество министерств
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления