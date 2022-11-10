Кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала агитационное видео

10 ноября на странице в Facebook кандидат в президенты Каракат Абден опубликовала видео. На кадрах Абден скачет на лошади по степи, сообщает Zakon.kz.

В подписи к видео Каракат Абден отмечает: "когда ты верхом на лошади, ты чувствуешь бескрайнюю свободу".

"Казахский народ, чтобы почувствовать эту свободу, седлал коней. И я следую этому примеру". Каракат Абден

Она добавила: "Мы – счастливый народ. Хозяева бескрайних степей и высоких гор".

По ее словам, передать это богатство и красоту будущему поколению – главная задача.

"В решениях судьбы мужчин и народа всегда была главной фигурой казахская женщина. Казахская девушка – зеркало своего народа", – сказано в сообщении.

"Я Каракат Абден. Голосуйте за меня", – заключила кандидат в президенты Казахстана.

Внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 20 ноября.