Жанибек Алимханулы приехал на защиту своего титула в Лас-Вегас

Чемпион мира в среднем весе казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) прибыл в Лас-Вегас (штат Невада, США), где утром 13 ноября проведет дебютную защиту своего титула, сообщает Zakon.kz.

Соперником непобежденного казахстанца станет английский боксер Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

За два дня до поединка, а точнее ночью 10-го ноября, соперники проведут заключительную пресс-конференцию. А за сутки до очной встречи на ринге состоится процедура взвешивания.

Сам же бой, который рассчитан на 12 раундов, пройдет 12 ноября (13 ноября по казахстанскому времени) на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Начало встречи запланировано на 8:00 по времени Астаны.

Жанибек Алимханулы (Qazaq Style) и Дензел Бентли (2 Sharp) оспорят титул чемпиона мира по версии WBO.

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