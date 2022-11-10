Сколько времени на гаджеты должно быть у ребенка, рассказала эксперт

Психотерапевт Оксана Палехова дала рекомендации относительно времени, которое ребенок может уделять использованию гаджетов, сообщает Zakon.kz.

Основатель консультационного центра "Школа эмоций" также рассказала, как сделать их использование безопасным.

В публикации "Газете.Ru" отмечено, что информация, получаемая из гаджетов, не закрепляется в памяти и только отвлекает.

Палехова уточняет, что телефоны, планшеты удобны для взрослых. Техника помогает отвлечь ребенка: он быстро к этому привыкает и теряет интерес к окружающему миру.

Эксперт уверена, что запрещать гаджеты бесполезно, нужно давать телефон или планшет детям под присмотром и дозировать время использования.

К примеру, дошкольникам нужны телефоны только в крайних случаях.

В школьном возрасте до 10-12 лет гаджет можно использовать и для уроков, и для познавательного контента. Но только до 1-2 часов в день.

Подросткам можно увеличить время до 2-3 часов в день.

Ранее врач-психотерапевт Татьяна Емельянцева отмечала, что ребенку нельзя запрещать гаджеты – ему будет обидно, что у всех он есть, а у него нет.