В Астане женщина ехала за рулем автомобиля и держала малыша на руках

Полицейские Астаны изучили видео в социальных сетях и нашли женщину, которая находилась за рулем автомобиля и во время вождения взяла на руки плачущего малыша, сообщает Zakon.kz.

Во время движения она придерживала ребенка и параллельно управляла автомобилем. Время от времени мать наклонялась к ребенку, отвлекалась в это время от дороги.

Оказалось, женщина работает таксистом и у нее нет мужа. Она таксует с 7:00 до обеда. Ее ребенку 5 месяцев.

Столичные полицейские провели с женщиной профилактическую беседу, потому что она нарушила требования перевозки детей. Также стражи порядка подарили женщине детский стульчик для кормления.

Казахстанская певица Макпал Исабекова на странице в Instagram поделилась впечатлениями от материнства. Она отметила, что понять ее крик души смогут только родившие женщины.