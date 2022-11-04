Исабекова о материнстве: Пытаюсь договориться с собой, вытирая слезы
Артистка впервые стала мамой. Через соцсети она рассказала, с какими трудностями столкнулась.
Признаться в своей слабости и быть осужденной или промолчать и выбрать медленное угасание? Я выбираю быть честной, прежде всего с собой. Какие бы природные программы не срабатывали, как нам твердят, к материнству и всему, что из этого проистекает, готовой быть невозможно. Как сказала мне как-то доула: времени подготовиться не будет, материнство начнется сразу, с первым криком младенца. Не имею представления, кто эти женщины, которые, впервые взяв на руки собственного ребенка, такие – о отлично, я все знаю, я супермама, погнали. По крайней мере, я таких не знаю. Может быть, в вашем окружении они есть? Макпал Исабекова
Также певица отметила, что понять ее крик души смогут только родившие женщины.
Какой бы прокачанной и осознанной ты ни была, это колоссальный труд, это новый уровень твоего роста, борьбы, преодоления собственных страхов, неуверенностей и, если хотите, немощей. Это как узнавать себя заново, и не всегда быть в восторге от этого знакомства. Оголяются все чувства и нужно быть готовой к тому, что рваться начнет там, где было приклеено "скотчем" на скорую руку. Ни один мужчина, как бы не любил, понять включенность тела и ума 24/7 понять не сможет, да что уж там, не каждая женщина на это способна, разве что она проходила через это сама (здесь без осуждения). Я тоже не понимала, точнее, понимала настолько, насколько могла себе это представить. Ну, например, вы никогда не поймете боль от ожога, когда вас ошпарило крутым кипятком, если вас никогда не ошпаривало, примерно то же самое и с материнством. Не совсем удачный пример, но суть ясна.Макспал Исабекова
Свой пост она объяснила тем, что нуждается в "высвобождении зажатых внутри эмоций".
"Просить помощи – это вроде как неудобно, вроде как признать себя "не супер", да и не должен тебе никто, твой ребенок – твои заботы, ты же женщина, ты сильная, ты счастлива безоговорочно быть должна, ты мать, соберись!" – пытаюсь я с собой договориться в очередной раз, вытирая слезы, которые мой сын, слава Богу, пока еще не понимает, но я уверена чувствует… Но собирать вскоре будет нечего, если продолжать носить костюм "я сама", это я тоже понимаю. Да, возможно, это только мой диалог с собой такой, возможно, читая это, кто-то покривит лицом и фыркнет: я фантазирую. Только строки эти я пишу в какой-то степени больше для себя, чтобы высвободить зажатые внутри эмоции, – резюмировала артистка.
Поклонники поддержали Исабекову в комментариях:
"Абсолютно нормальные чувства. Хорошо, искренне написали. Все проходят такой путь. Держитесь. После пары лет будет полегче уже".
"Прям этот пост сейчас вовремя написали вы. Тоже очень устаю, сынок тоже малыш, а старший ребенок еще подросток (там гормоны бушуют), так я еще и работающая мамочка и весь день за рулем. Вечером выжата, как лимон, а ночные кормления никто не отменял".
"Читаю и вспоминаю себя на первых ступеньках этого сложного, но однозначно, счастливого пути! Все женщины это переживают. Тут действительно верно подмечено: "Не нужно стараться быть идеальной". Таких не бывает".
Певица, актриса и телеведущая Макпал Исабекова стала популярной после участия в проекте SuperStar KZ. Также она является лауреатом платиновой премии "Тарлан".
Личную жизнь Исабекова особо не афиширует. Но 14 февраля 2021 года певица сообщила, что выходит замуж. В феврале 2022 года она рассказала подписчикам о своей беременности.