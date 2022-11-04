Исабекова о материнстве: Пытаюсь договориться с собой, вытирая слезы

Артистка впервые стала мамой. Через соцсети она рассказала, с какими трудностями столкнулась.

Также певица отметила, что понять ее крик души смогут только родившие женщины.

Свой пост она объяснила тем, что нуждается в "высвобождении зажатых внутри эмоций".

Поклонники поддержали Исабекову в комментариях:

"Абсолютно нормальные чувства. Хорошо, искренне написали. Все проходят такой путь. Держитесь. После пары лет будет полегче уже".

"Прям этот пост сейчас вовремя написали вы. Тоже очень устаю, сынок тоже малыш, а старший ребенок еще подросток (там гормоны бушуют), так я еще и работающая мамочка и весь день за рулем. Вечером выжата, как лимон, а ночные кормления никто не отменял".

"Читаю и вспоминаю себя на первых ступеньках этого сложного, но однозначно, счастливого пути! Все женщины это переживают. Тут действительно верно подмечено: "Не нужно стараться быть идеальной". Таких не бывает".