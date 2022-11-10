Смаилов высказался о праздновании Хэллоуина

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах Сената высказался о праздновании Хэллоуина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у главы казахстанского правительства, как лично он относится к этому празднику.

"Я считаю, что Хэллоуин не соответствует культуре и традициям нашего народа. Проблема не в мероприятии, а в воспитании молодежи. Я считаю, что мы должны прививать им духовные ценности и национальное воспитание. Это должно начинаться с семьи, школы и найти продолжение в обществе. Я лично это мероприятие не поддерживаю", – ответил премьер-министр Алихан Смаилов.

Вечером 29 октября в одном из переулков района Сеула во время празднования Хэллоуина произошла массовая давка, в результате которой погибли больше 150 человек. Среди погибших была одна казахстанка.

После президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлился до 5 ноября включительно.