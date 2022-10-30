Число погибших в давке на Хэллоуин в Сеуле выросло до 154 человек

Продолжает расти количество погибших во время давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле. К настоящему моменту известно о 154 жертвах, сообщает Zakon.kz.

Об этом передает агентство "Рёнхап".

По данным полиции, которые, как полагают, не были включены в официальные данные, число погибших составляет 154 человека, – говорится в сообщении агентства.

Личность 153 человек уже установлена. В числе умерших – 26 иностранцев из 14 стран.

Среди погибших оказалась и гражданка Казахстана.

Большинство жертв – женщины – 98 из 154 человек, еще 56 погибших – мужчины. По словам очевидцев, женщины пострадали больше мужчин из-за своего хрупкого телосложения и объемных хэллоуинских костюмов. Также пострадали 133 человека.

Не исключено, что число жертв может возрасти.

Вечером 29 октября в одном из переулков района Сеула Итхэвон у отеля "Гамильтон", где сосредоточено множество баров, произошла массовая давка. Свидетели рассказали, что большая толпа людей хлынула в узкий переулок, люди начали падать друг на друга.

По оценкам местной полиции, на празднование пришло около 100 тысяч человек.

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