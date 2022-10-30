Среди погибших в Сеуле оказалась студентка из Казахстана

По информации оперативного штаба и полиции города Сеула, среди погибших в результате трагедии в районе Итэвон оказалась гражданка Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, погибла 26-летняя уроженка Актюбинской области. Она являлась студенткой одного из ВУЗов Республики Корея.

Казахстанские дипломаты находятся на связи с родными погибшей, оказывают всю необходимую помощь в оформлении документов и дальнейшей отправке тела в Казахстан. Пресс-служба МИД РК

Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон, где расположены многие развлекательные заведения, произошло столпотворение, люди начали терять сознание.

Экстренные службы заявили о том, что число погибших в давке увеличилось до 151 человека.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур, который продлится до 5 ноября включительно.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РК, создан оперативный штаб, который находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учете.