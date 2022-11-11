Как не прогореть бизнесу? СК "Евразия" заплатила за уничтоженную огнем спецтехнику

Современному бизнесу – и малому, и крупному – в наше время угрожают самые разные внешние факторы: призраки финансовых кризисов, нарушение логистических цепочек, перманентное закрытие границ на карантин, ненадежные контрагенты – много всего.

От всех потенциальных угроз не защититься, но кое-какие, во всяком случае, их последствия, минимизировать можно. Одной из самых распространенных причин краха бизнеса являются пожары. Здание или недвижимое имущество, особенно спецтехника, во многих сферах бизнеса являются главными материальными активами или даже его основой, ценными залогами или предметами лизинга.

В прошлом месяце страховая компания "Евразия" осуществила выплату за уничтоженную огнем спецтехнику, чем существенно облегчила головную боль руководству предприятия-владельца.

Как загорелся бизнес

Огонь возник глубокой ночью в помещении тракторного бокса производственной базы предприятия. Причиной пожара стало возгорание из-за неисправности трактора. Огонь перекинулся на находящиеся рядом погрузчики и полностью уничтожил их. Незначительный ущерб получили еще несколько машин в боксе.

Благодаря оперативным действиям прибывших на место пожарных удалось остановить распространение огня – сохранить парк техники и производственную базу.

Впоследствии СК "Евразия" осуществила страховую выплату в размере более 45 млн тенге за два фронтальных мини-погрузчика MultiOne 2020 года выпуска, которые были полностью уничтожены в результате пожара.

Купил – защитил!

Компания, занимающаяся благоустройством, решила расширить парк машин и взять в лизинг 80 единиц различной спецтехники, которую предусмотрительно застраховала в СК "Евразия" по договору добровольного страхования АвтоКАСКО.

Лизинг подразумевает использование техники в аренду с правом постепенного выкупа. Предмет лизинга не переходит в собственность, пока не будут осуществлены все установленные графиком платежи.

На момент пожара техника фактически принадлежала лизингодателю, перед которым у компании были финансовые обязательства. Таким образом, полученная страховая выплата позволила покрыть стоимость приобретенных погрузчиков.

Известно, что на дорогах общего пользования и на строительной площадке может случиться всякое. Как оказалось, в крытом боксе техника может быть защищена от грабителей, но не от пожара. Договор страхования автомобильного транспорта КАСКО защищает не только от ДТП, но и от других рисков.

Застраховать автомобиль или даже трактор можно онлайн на сайте www.eurasia36.kz.

Вовремя оформленная страховка может покрыть не только полученный ущерб, но и сохранить бизнес, избавив его от внезапно возникших значительных финансовых убытков.

Лицензия №2.1.6 от 26.10.2022, выданная АРРФР.

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