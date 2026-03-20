62-летнюю жительницу Талдыкоргана задержали в ходе спецоперации

В Талдыкоргане сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе операции в селе Еркин по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков задержана 62-летняя жительница Талдыкоргана.

Так, в рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство – гашиш – общим весом более 5 г.

"При проведении обыска по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, изолированный скотчем". Пресс-служба ДП области Жетысу

Внутри находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно, гашиш, общим весом более 5 кг.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также известно, что в отношении подозреваемой по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния ее здоровья.

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений работы полиции. Любые факты хранения и распространения наркотических средств будут жестко пресекаться, а виновные – привлекаться к ответственности в соответствии с законом". Пресс-служба ДП области Жетысу

Согласно действующему законодательству Казахстана, незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

