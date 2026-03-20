#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
482.32
553.37
5.63
События

62-летнюю жительницу Талдыкоргана задержали в ходе спецоперации

сотрудники полиции, задержание, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 14:01 Фото: пресс-служба ДП области Жетысу
В Талдыкоргане сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП области Жетысу провели оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в ходе операции в селе Еркин по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотиков задержана 62-летняя жительница Талдыкоргана.

Так, в рамках следственных действий полицейские провели контрольную закупку, в ходе которой у подозреваемой было приобретено наркотическое средство – гашиш – общим весом более 5 г.

"При проведении обыска по месту ее проживания сотрудники полиции обнаружили и изъяли шесть полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета со специфическим запахом. Кроме того, в сарае на территории домовладения был найден крупный черный пакет, изолированный скотчем".Пресс-служба ДП области Жетысу

Внутри находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом, предположительно, гашиш, общим весом более 5 кг.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также известно, что в отношении подозреваемой по решению суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с учетом состояния ее здоровья.

"Борьба с незаконным оборотом наркотиков остается одним из приоритетных направлений работы полиции. Любые факты хранения и распространения наркотических средств будут жестко пресекаться, а виновные – привлекаться к ответственности в соответствии с законом".Пресс-служба ДП области Жетысу

Согласно действующему законодательству Казахстана, незаконное приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что в Шымкенте полиция ликвидировала нарколабораторию по производству синтетических наркотиков, изъяла более 1 тонны прекурсоров и около 4,5 кг мефедрона – это почти 8 тысяч доз.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Арестован 36-летний житель Талдыкоргана: полиция раскрыла причину
11:14, 04 августа 2025
Арестован 36-летний житель Талдыкоргана: полиция раскрыла причину
Спецоперация в Таразе: задержана 63-летняя "тетя Чели"
14:23, 20 декабря 2023
Спецоперация в Таразе: задержана 63-летняя "тетя Чели"
Обыски и изъятия: спецоперация проведена в Алматинской области
11:11, 30 декабря 2025
Обыски и изъятия: спецоперация проведена в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
15:05, Сегодня
Узбекский дзюдоист "отомстил" казаху и лишил его бронзовой медали на Grand Slam в Тбилиси
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
15:03, Сегодня
Титулованный дзюдоист из Казахстана одержал третью победу подряд на Grand Slam в Грузии
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
14:47, Сегодня
Один из сильнейших дзюдоистов Казахстана на элитном турнире добился выхода в четвертьфинал
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
14:28, Сегодня
Сенсация: звезду дзюдо из Казахстана "уничтожили" на рейтинговом турнире в Грузии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: