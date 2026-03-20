Один уволен, восемь наказаны: госслужащие поплатились за любовь к азартным играм

Прокуратура добилась увольнения сотрудника-эколога в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, сотрудник Департамента экологии привлечен к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

"Данный госслужащий, несмотря на установленный законом запрет, участвовал в азартных играх. На основании акта надзора он уволен по отрицательным мотивам", – сообщили в надзорном органе.

Также за нарушения законодательства (ст. 498 КоАП – Отказ, непредставление, несвоевременное представление, сокрытие, приписки и другие искажения данных правовой статистики и специальных учетов) к административной ответственности привлечены заместитель руководителя Департамента и семь главных специалистов отдела экологического контроля.

Похожий случай выявили в Экибастузе: через личный счет заведующего сектором отдела ЖКХ прошел оборот в размере 6,8 млн тенге.

В Казахстане запрет на участие в азартных играх для госслужащих действует с 2024 года.