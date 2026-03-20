События

Один уволен, восемь наказаны: госслужащие поплатились за любовь к азартным играм

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Прокуратура добилась увольнения сотрудника-эколога в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации прокуратуры региона, сотрудник Департамента экологии привлечен к ответственности за нарушение требований антикоррупционного законодательства.

"Данный госслужащий, несмотря на установленный законом запрет, участвовал в азартных играх. На основании акта надзора он уволен по отрицательным мотивам", – сообщили в надзорном органе.

Также за нарушения законодательства (ст. 498 КоАП – Отказ, непредставление, несвоевременное представление, сокрытие, приписки и другие искажения данных правовой статистики и специальных учетов) к административной ответственности привлечены заместитель руководителя Департамента и семь главных специалистов отдела экологического контроля.

Похожий случай выявили в Экибастузе: через личный счет заведующего сектором отдела ЖКХ прошел оборот в размере 6,8 млн тенге.

В Казахстане запрет на участие в азартных играх для госслужащих действует с 2024 года.

Ирина Капитанова
Читайте также
Двух чиновников уволили в Мангистау из-за азартных игр
20:15, 22 сентября 2025
Госслужащего в Мангистауской области отстранили от должности за азартные игры
08:45, 13 марта 2025
Госслужащие подрались в кафе в Атырау: один в коме
16:22, 29 января 2025
Читайте также
Дзюдоист из Казахстана выиграл вторую схватку подряд на элитном турнире в Грузии
13:27, Сегодня
Минимальной победой завершился матч сборной Казахстана по футболу над Узбекистаном
13:10, Сегодня
Стал известен общий доход призовых Синнера за всю карьеру
12:52, Сегодня
Топовый американец в весе Рахмонова назвал человека, который может победить Махачева
12:23, Сегодня
