Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Около 50 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, поступило на счет для строительства школ

школа, счет Фото: Zakon.kz
В Казахстане заработал специальных счет, куда поступают деньги, изъятые у коррупционеров. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов 10 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что специальный счет создан при Министерстве финансов.

"Деньги поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 млрд тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 млрд тенге". Алихан Смаилов

По его словам, деньги направят на строительство новых школ и пристроек. Это решит вопрос нехватки ученических мест в некоторых школах, вопросы трехсменного обучения.

1 сентября в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изъятые у коррупционеров деньги должны будут направлять на строительство школ.

Читайте также

Алихан Смаилов: Во многих странах для получения гражданства нужно знать госязык

Алихан Смаилов: Ремонт на КТК закончится через пару недель

Тамила Языкова
Смаилов Алихан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
погода
Синоптики рассказали о погоде в Астане, Алматы и Шымкенте с 9 по 11 ноября
минобороны
Об игравших в казино военнослужащих высказался глава Минобороны
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Стало известно, кого Киркоров избил розами на концерте в Алматы
Ситуация в Украине 9 ноября
Ситуация в Украине: Россия отводит войска на левый берег Днепра, в Украине сократят количество министерств
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления