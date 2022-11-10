Около 50 млрд тенге, изъятых у коррупционеров, поступило на счет для строительства школ

В Казахстане заработал специальных счет, куда поступают деньги, изъятые у коррупционеров. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов 10 ноября, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что специальный счет создан при Министерстве финансов.

"Деньги поступают на специальный счет Министерства финансов. Уже поступило порядка 50 млрд тенге. Мы ожидаем, что в ближайшее время эта сумма вырастет до 100 млрд тенге". Алихан Смаилов

По его словам, деньги направят на строительство новых школ и пристроек. Это решит вопрос нехватки ученических мест в некоторых школах, вопросы трехсменного обучения.

1 сентября в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что все изъятые у коррупционеров деньги должны будут направлять на строительство школ.