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Алихан Смаилов: Во многих странах для получения гражданства нужно знать госязык

Казахстан гражданство казахский язык Фото: primeminister.kz
В кулуарах Сената Парламента РК премьер-министр Алихан Смаилов прокомментировал решение Правительства о намерении ввести знание казахского языка при предоставлении гражданства страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам премьер-министра, нормы, согласно которым при предоставлении гражданства Казахстана будет учитываться знание госязыка, сейчас на этапе согласования в правительстве.

"В целом, мы поддерживаем эти нормы и считаем, что их нужно внести в законодательство. Эти новшества есть в международной практике. Во многих странах для получения их гражданства нужно знать государственный язык и историю этой страны, а также сдать соответствующий экзамен. Например, в Германии, Турции, Канаде, РФ есть такие требования".Алихан Смаилов

Он добавил, что эти требования – фактор того, что люди, получившие гражданство, смогут быстро адаптироваться в обществе.

"Поэтому мы считаем, что такой экзамен нужно сдавать. Теперь люди, желающие получить гражданство Казахстана, должны соответствовать этим требованиям. Но для некоторых категорий эти требования не применяются: этнические казахи, несовершеннолетние".Алихан Смаилов

При этом глава Кабмина пояснил, что также есть люди, которые получают гражданство в упрощенном виде согласно международным договорам.

"Например, если в Казахстане живут его близкие родственники или супруг или супруга является казахом или казахстанцем либо заслуженным деятелем РК. Они будут получать гражданство в упрощенном виде. Совершившие преступление не смогут претендовать на гражданство".Алихан Смаилов

Как заключил премьер-министр, законопроект скоро поступит в Парламент РК.

8 ноября стало известно, что правительство Казахстана подготовило проект заключения на законопроект, согласно которому при предоставлении гражданства страны будет учитываться знание государственного языка.

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