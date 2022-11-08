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Законодательство РК

При предоставлении гражданства Казахстана будет учитываться знание госязыка

мигрантам нужно будет знать казахский язык, чтобы получить гражданство РК Фото: Zakon.kz
Правительство Казахстана подготовило законопроект, согласно которому при предоставлении гражданства страны будет учитываться знание государственного языка, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос, в котором мажилисмены выразили опасения по поводу наплыва российских граждан.

Премьер отметил, что для урегулирования сложившейся ситуации правительство провело четыре заседания по миграционным вопросам. Под председательством первого вице-премьера Романа Скляра был создан штаб по координации вопросов в сфере миграции населения. Разработан план мероприятий по управлению рисками, связанными с ростом миграции, который включает меры по защите национального рынка, усилению контроля на государственной границе и в приграничных регионах, соблюдению миграционного законодательства, а также меры, направленные на содействие временному заселению и адаптации приезжих.

По данным правительства, в октябре этого года по сравнению с предыдущим месяцем россиян приехало в страну на 65% меньше, а ежедневный отрицательный баланс составляет в среднем 1,6 тыс. человек.

Вместе с тем Алихан Смаилов сообщил, что при предоставлении гражданства мигрантам будет учитываться знание госязыка.

На сегодняшний день подготовлены поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", согласно которым незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства будет считаться дополнительным основанием для отказа в получении гражданства или его восстановления, – говорится в ответе главы правительства.

Алихан Смаилов отметил, что для желающих изучать казахский язык, традиции и культуру казахского народа в стране работают 174 воскресные школы. Мигранты также могут изучать государственный язык на базе учебно-методических центров "Тіл" при акиматах.

Кроме того, поправки предусматривают предупреждение фактов двойного гражданства.

В ответе также говорится, что правительство принимает всевозможные меры по предотвращению миграционного кризиса в стране и защите национальных интересов.

Так, в рамках контроля соблюдения требований законодательства Министерство информации и общественного развития проводит мониторинг СМИ, интернет-ресурсов и социальных сетей с целью выявления и блокировки сепаратистских и разжигающих межнациональную рознь публикаций.

По выявленным фактам были отправлены предупредительные письма 231 владельцу интернет-ресурсов и вынесены 11 определений. Более 200 владельцев интернет-ресурсов убрали незаконные материалы самостоятельно, – указал Смаилов.

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