Шаим Куанов стал новым капитаном сборной Казахстана по баскетболу
Шаим Куанов родился 28 июля 1991 года в Костанайской области. Баскетболом начал заниматься с 10 лет. Первый тренер – Александр Артюшихин.
Является неоднократным чемпионом областных и республиканских соревнований, призер Кубка РК, неоднократный чемпион Высшей лиги, призер Национальной лиги. Разыгрывающий защитник национальной сборной Казахстана по баскетболу.
Выступал за БК "Тобол" (г. Костанай) и БК "Каспий" (г. Актау). Продолжает играть за Костанай. Мастер спорта РК по баскетболу.
Стоит отметить, что Рустам Мурзагалиев по-прежнему остается капитаном ПБК "Астана".
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