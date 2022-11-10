Шаим Куанов стал новым капитаном сборной Казахстана по баскетболу

Главный тренер национальной сборной Казахстана по баскетболу Олег Киселев назначил Шаима Куанова новым капитаном. Прежним капитаном был Рустам Мурзагалиев, сообщает Zakon.kz.

Шаим Куанов родился 28 июля 1991 года в Костанайской области. Баскетболом начал заниматься с 10 лет. Первый тренер – Александр Артюшихин.

Является неоднократным чемпионом областных и республиканских соревнований, призер Кубка РК, неоднократный чемпион Высшей лиги, призер Национальной лиги. Разыгрывающий защитник национальной сборной Казахстана по баскетболу.

Выступал за БК "Тобол" (г. Костанай) и БК "Каспий" (г. Актау). Продолжает играть за Костанай. Мастер спорта РК по баскетболу.

Стоит отметить, что Рустам Мурзагалиев по-прежнему остается капитаном ПБК "Астана".

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