Хоккейная сборная Казахстана получит нового тренера

Назначен новый главный тренер хоккейной сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz.

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Новым главным тренером сборной Казахстана по хоккею станет Дэвид Немировски, в данное время возглавляющий клуб "Барыс". Об уходе Галыма Мамбеталиева, работавшего с национальной сборной с 2009 года стало известно 22 мая.

Известно, что в межсезонье Дэвид Немировски возглавил "Барыс", а затем и казахстанскую сборную. В прошлом, российско - канадский специалист руководил нижегородским "Торпедо" трижды доведя клуб до плей-офф.

Фото: Instagram/hr_news_

Нынешний сезон Немировски начал с "Сибири", откуда был уволен в декабре прошлого года. Назначение Дэвида на пост главного тренера сборной станет первым назначением в национальные команды в его карьере.

Стали известны все команды на стадии плей-офф ЧМ-2024 по хоккею.