Министр труда встретилась с молодежью Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в Акмолинскую область Тамара Дуйсенова провела встречу с активной молодежью региона, волонтерами, представителями молодежных ресурсных центров.

Министр рассказала о занятости молодых специалистов и других мерах поддержки молодежи, реализуемых ведомством. В ходе встречи Тамара Дуйсенова также отметила масштабные мероприятия по трудоустройству молодежи, проводимые государством.

В частности, такие программы, как "Молодежная практика", "Первое рабочее место", "Льготное кредитование" и "С дипломом – в село!". В рамках реализации таких проектов по республике планируется обеспечить продуктивной занятостью порядка 100 тыс. молодых людей, в том числе 3,8 тыс. человек в Акмолинской области.

Кроме того, Тамара Дуйсенова подробно рассказала о широком спектре возможностей, предлагаемых на Электронной бирже труда в сфере занятости – от приобретения профессиональных ориентаций и навыков до обеспечения занятости и оформления трудовых отношений.

Фото: Рамиль Дусумов

"Все рабочие места, создаваемые в рамках национальных проектов и частных инициатив бизнеса, размещаются на Электронной бирже труда. Эта платформа стала единой площадкой как для поиска работы, так и для поиска сотрудников. Сейчас на Электронной бирже труда представлено более 110 тыс. вакансий от работодателей и более 138 тыс. резюме от соискателей. Молодежь – самая мобильная категория населения, с помощью электронной биржи труда можно найти работу в любом регионе страны". Тамара Дуйсенова

Для тех, кто хочет трудиться, в стране созданы все условия. Так, через Электронную биржу труда предусмотрены возможности найти работу и освоить новые профессиональные навыки. В ходе встречи Тамара Дуйсенова ответила на все вопросы, заданные активной молодежью Акмолинской области, далее присутствующие обменялись мнениями.

Фото: Рамиль Дусумов

Во второй половине дня министр посетила оздоровительный центр Viamedis и Высший технический колледж в Кокшетау и ознакомилась с их работой. По итогам визита министр поручила сосредоточиться на работе, проводимой в рамках государственных программ.