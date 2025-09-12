Искусственный интеллект в учебе и бизнесе: молодежь Акмолинской области осваивает новые технологии

В Акмолинской области прошел обучающий курс по искусственному интеллекту для студентов и молодых специалистов региона. Организатором выступил областной молодежный ресурсный центр при поддержке Aqmola Hub.

Участники получили практические знания о применении ИИ в учебе, бизнесе и повседневной жизни.

Как отмечают организаторы, инициатива полностью соответствует задачам, обозначенным главой государства в Послании, где особое внимание уделено переходу к эпохе искусственного интеллекта. Уже до конца года молодежь ждет серия масштабных мероприятий – AI Workshop, Bootcamp и Хакатон. Эти проекты позволят в короткие сроки освоить новые технологии и реализовать собственные инициативы.

Директор областного филиала Astana Hub Диан Айбашпанов подчеркнул, что регион обладает высоким потенциалом для развития в этой сфере.

"Появляются проекты, которые связаны с умными камерами, медицинским оборудованием, технологиями машинного обучения и компьютер-вижн. Наши специалисты умеют это применять, и мы уверены, что Акмолинская область может стать одним из лидеров в направлении искусственного интеллекта", – отметил он.

Искусственный интеллект сегодня проникает во все сферы жизни – от быта до бизнеса. Вместе с тем специалисты напоминают, что работать с ним следует осторожно: не передавать личные данные и тщательно проверять каждый запрос. Только при грамотном и безопасном использовании ИИ сможет стать надежным помощником и открыть путь в будущее.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Практическим опытом поделился контент-менеджер областного филиала Astana Hub Куаныш Мукушев.

"Я использую искусственный интеллект для генерации фото, видео и креативного контента, что помогает монетизировать мои навыки. На платформе Aqmola Hub мы проводим AI BootCamp, где всего за две недели можно освоить основы искусственного интеллекта", – отметил специалист.

В числе участников курса – студенты колледжей и университетов Кокшетау. По словам студентки университета имени Ш. Уалиханова Аяулым Дарханбек, обучение дало молодежи новый импульс.

"Сегодня мы узнали много нового об искусственном интеллекте и будем использовать его в учебе. Все вы знаете программу ChatGPT, с помощью которой можно легко выполнять задания. Теперь мы понимаем, как работать с такими инструментами безопасно и эффективно", – поделилась студентка.

Курс стал еще одним шагом к формированию в регионе современного технологического сообщества. Организаторы уверены: те, кто сумеет правильно использовать ИИ, смогут открыть дверь в новую цифровую эру.