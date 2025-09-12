#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
538.89
629.53
6.34
Технологии

Искусственный интеллект в учебе и бизнесе: молодежь Акмолинской области осваивает новые технологии

Искусственный интеллект, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 13:24 Фото: МРЦ Акмолинской области
В Акмолинской области прошел обучающий курс по искусственному интеллекту для студентов и молодых специалистов региона. Организатором выступил областной молодежный ресурсный центр при поддержке Aqmola Hub.

Участники получили практические знания о применении ИИ в учебе, бизнесе и повседневной жизни.
Как отмечают организаторы, инициатива полностью соответствует задачам, обозначенным главой государства в Послании, где особое внимание уделено переходу к эпохе искусственного интеллекта. Уже до конца года молодежь ждет серия масштабных мероприятий – AI Workshop, Bootcamp и Хакатон. Эти проекты позволят в короткие сроки освоить новые технологии и реализовать собственные инициативы.
Директор областного филиала Astana Hub Диан Айбашпанов подчеркнул, что регион обладает высоким потенциалом для развития в этой сфере.

"Появляются проекты, которые связаны с умными камерами, медицинским оборудованием, технологиями машинного обучения и компьютер-вижн. Наши специалисты умеют это применять, и мы уверены, что Акмолинская область может стать одним из лидеров в направлении искусственного интеллекта", – отметил он.

Искусственный интеллект сегодня проникает во все сферы жизни – от быта до бизнеса. Вместе с тем специалисты напоминают, что работать с ним следует осторожно: не передавать личные данные и тщательно проверять каждый запрос. Только при грамотном и безопасном использовании ИИ сможет стать надежным помощником и открыть путь в будущее.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Практическим опытом поделился контент-менеджер областного филиала Astana Hub Куаныш Мукушев.

"Я использую искусственный интеллект для генерации фото, видео и креативного контента, что помогает монетизировать мои навыки. На платформе Aqmola Hub мы проводим AI BootCamp, где всего за две недели можно освоить основы искусственного интеллекта", – отметил специалист.

В числе участников курса – студенты колледжей и университетов Кокшетау. По словам студентки университета имени Ш. Уалиханова Аяулым Дарханбек, обучение дало молодежи новый импульс.

"Сегодня мы узнали много нового об искусственном интеллекте и будем использовать его в учебе. Все вы знаете программу ChatGPT, с помощью которой можно легко выполнять задания. Теперь мы понимаем, как работать с такими инструментами безопасно и эффективно", – поделилась студентка.

Курс стал еще одним шагом к формированию в регионе современного технологического сообщества. Организаторы уверены: те, кто сумеет правильно использовать ИИ, смогут открыть дверь в новую цифровую эру.

Фото: МРЦ Акмолинской области

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Карина Негметова
Карина Негметова
Айсулу Омарова
Читайте также
Албания стала первой страной в мире с министром ИИ
Технологии
06:45, Сегодня
Албания стала первой страной в мире с министром ИИ
Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион
Технологии
03:43, 12 сентября 2025
Фотоаппарат Папы Римского выставили на аукцион
"Казахтелеком" развивает транзитный потенциал и укрепляет взаимодействие с операторами связи
Технологии
13:28, 11 сентября 2025
"Казахтелеком" развивает транзитный потенциал и укрепляет взаимодействие с операторами связи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: