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Казахстан намерен сотрудничать с Узбекистаном в области высшего образования

соглашение о сотрудничестве в области высшего образования с Узбекистаном Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект постановления о подписании соглашения между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области высшего и послевузовского образования, расширение взаимодействия в научной сфере, в том числе в следующих направлениях:

  • обмен студентами, профессорско-преподавательским составом, научными работниками;

  • расширение и углубление сотрудничества между организациями высшего или послевузовского образования государств сторон;

  • подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавателей и специалистов, научно-педагогических кадров и научных работников;

  • проведение совместных научных исследований.

В частности, предусматривается установление и развитие прямых связей путем заключения договоров между организациями высшего и послевузовского образования об обмене обучающимися, преподавателями и учеными с целью повышения качества обучения и проведения совместных исследований, разработки учебников, учебных программ и другой учебно-методической литературы между учреждениями высшего образования.

Кроме того, планируется обмен нормативными правовыми актами в области высшего и послевузовского образования, а также опытом по вопросам организации и развития системы высшего образования.

Также говорится о возможности принимать участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах и конференциях, проводимых высшими образовательными учреждениями государств.

Планируется оказывать поддержку изучению и преподаванию узбекского языка, литературы и культуры в высших образовательных учреждениях Казахстана и казахского языка, литературы и культуры в высших образовательных учреждениях Узбекистана.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 ноября.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Казахстан Узбекистан
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