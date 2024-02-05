Казахстан и Узбекистан намерены сотрудничать в области высшего образования

Министерство науки и высшего образования подготовило постановление правительства "Об утверждении Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования", сообщает Zakon.kz.

Соглашение предусматривает развитие сотрудничества в области высшего и послевузовского образования, расширению взаимодействия в научной сфере, в том числе в следующих направлениях:

обмен обучающимися, профессорско-преподавательским составом и научными работниками;

расширение и углубление сотрудничества между организациями высшего и послевузовского образования государств;

подготовка кадров, переподготовка и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и научных работников;

проведение совместных научных исследований.

В рамках повышения качества обучения и проведения совместных исследований планируется разработка учебников, учебных программ и другой учебно-методической литературы между учреждениями высшего и послевузовского образования.

Также говорится, что стороны предоставляют возможность на согласованных условиях обучающимся, профессорско-преподавательскому составу и научным работникам обоих государств принимать участие в конкурсах, олимпиадах, семинарах и конференциях, проводимых высшими образовательными учреждениями государств.

Кроме того, предуматривается, что стороны оказывают поддержку в изучении и преподавании казахского языка, литературы и культуры в высших образовательных учреждениях Узбекистана и узбекского языка, литературы и культуры в высших образовательных учреждениях Казахстана.

В документе также говорится, что стороны содействуют обмену информацией и проведению консультаций по вопросам признания документов об образовании.

Вместе с тем ежегодно на эквивалентной основе осуществляют обмен обучающимися в количестве до 20 человек, в том числе по программам бакалавриата – 14 человек и магистратуры – 6 человек.



Обучающимся, завершившим освоение образовательных программ высшего и послевузовского образования и успешно прошедшим итоговую (государственную итоговую) аттестацию, выдаются документы об образовании в соответствии с национальным законодательством государства принимающей стороны.

Перечень направлений для обмена обучающимися по программам бакалавриата и магистратуры будет определяться сторонами ежегодно путем обмена письмами по дипломатическим каналам, не позднее 15 января.

Соглашение также устанавливает, что принимающая сторона освобождает участников обмена от платы за обучение, пользование учебными пособиями, исследовательским оборудованием и обеспечивает им следующее:

обучение, проведение научно-исследовательской работы в соответствии с требованиями стандартов, действующих в государстве принимающей стороны;

проживание в общежитии организаций высшего и послевузовского образования, на равных условиях с гражданами государства пребывания, при наличии свободных мест;

медицинское обслуживание в рамках действующего национального законодательства государства принимающей стороны в области здравоохранения (участники обмена, при необходимости, приобретают медицинскую страховку самостоятельно).

Принимающая сторона выплачивает участникам обмена стипендии в размере, установленном национальным законодательством государства принимающей стороны.

Оплата транспортных расходов производится за счет собственных средств участников обмена.

Оговаривается, что направляющая сторона ежегодно, не позднее 30 мая, предоставляет принимающей стороне предложения и необходимые документы кандидатов на обучение.



В свою очередь принимающая сторона ежегодно, до 15 августа, информирует направляющую сторону о возможности приема кандидатов на обучение, а также сообщает наименования принимающих организаций высшего и послевузовского образования государств.

При этом направляющая сторона сообщает принимающей стороне не позднее чем за две недели до начала обучения дату приезда участников обмена.

Срок обучения обучающихся определяется принимающей стороной в соответствии с национальным законодательством своего государства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 12 февраля.

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