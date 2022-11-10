Автомобили марок ВАЗ, Mazda и Volkswagen пользуются наибольшим спросом у автоугонщиков

По данным департаментов полиции Алматы и Караганды, наибольшим спросом у автоворов пользуются автомобили марок ВАЗ и Mazda. Что делают с угнанными машинами автоугонщики, выясняли корреспонденты Zakon.kz.

Как мы сообщали ранее, тройку антилидеров возглавляет Алматы, где за 9 месяцев текущего года было зафиксировано 57 случаев автоугонов. Второе место занимает Костанайская область – 31 факт. На третьем месте оказалась Карагандинская область – 28 случаев.

Автобарымтачи в Алматы

В Департаменте полиции рассказали о том, сколько автомобилей было угнано в Алматы с начала текущего года, какие машины находятся в зоне риска и дали советы, как уберечь своего железного тулпара от автобарымтачей.

По словам начальника Управления криминальной полиции ДП Алматы полковника Куатбека Науатова, с начала текущего года зафиксировано 57 угонов транспортных средств.

"За девять месяцев 2022 года обнаружены и возвращены владельцам 53 автомобиля, причем 17 из них относятся к премиум-классу. По подозрению в совершении краж и угонов автотранспортных средств наши сотрудники задержали 63 граждан, в том числе членов 6 организованных преступных групп угонщиков", – рассказал полковник Куатбек Науатов.

Он также отметил, что раскрываемость автомобильных угонов в этом году составила 85,7%.

"Похищают самые разные автомобили: как старые, так и новые. Все зависит от того, на каких именно марках специализируются угонщики. Но больше всего марки Mazda и ВАЗ. Среди найденных машин имеются и авто премиального сегмента", – говорит полковник Науатов.

Он также сообщил такую интересную подробность: сегодня в Алматы образовался дефицит запасных частей на старые автомобили.

"На такие, например, как Mazda -626, Mersedes Benz -124, BMW-Е34 и Daewoo Nexia. Поэтому, угонщики стали чаще похищать эти машины. Обычно угоны происходят в условиях неочевидности, - пояснил полковник Науатов. - Преступники стремятся, чтобы их никто не увидел и не опознал. И поэтому, они выходят "на дело" в темное время суток - поздним вечером или ночью. Угоняют авто, оставленные владельцами в малолюдных местах и там, где плохое освещение. Жертвами злоумышленников становятся, в первую очередь, те машины, на которых нет автосигнализации", – отметил Куатбек Науатов.

По его словам, преступники часто пользуются тем, что машина не оборудована автосигнализацией, тогда замок водительской двери просто вскрывают. Иногда даже ломают, после чего двигатель заводят, замкнув провода замка зажигания напрямую. Кроме того, в том случае, когда на машине установлена автосигнализация, угонщики используют специальные сканеры, так называемые кодграбберы.

"Как показывает анализ, угоняют машины в основном приезжие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Из числа тех, кто прибыл в город Алматы из других регионов Казахстана. Есть среди них и лица, не имеющие постоянного места работы", отметил полковник Науатов, описывая образ автоугонщиков.

В заключение полковник Науатов посоветовал алматинским автовладельцам не оставлять машины в темных переулках, в малолюдных местах, и обязательно установить на своих машинах автосигнализацию.

Караганда вошла в Топ-3 по угонам автомобилей

Карагандинские полицейские отмечают, что чаще всего воры банально хотят продать авто на запчасти. Сделать это стало гораздо проще после того, как в 2018 году ввели перерегистрацию автомобилей в специализированных автомобильных ЦОНах без сверки основных агрегатов. Работники ЦОНов больше не заглядывают под капот, чтобы сверить номерные знаки кузова и двигателя на предмет их подлинности и соответствия транспортному средству. В новых свидетельствах о регистрации транспортного средства (СРТС) даже убрали графу с идентификационным номером двигателя. Объясняется это тем, что двигатель является запчастью автомобиля.

Несмотря на неутешительные данные статистики, управление криминальной полиции департамента полиции Карагандинской области сообщает о том, что в этом году выросла раскрываемость подобных преступлений.

"За 10 месяцев 2022 года регистрация краж и угонов автомашин снижена на 17,5% (со 120 до 99), процент раскрываемости вырос на 2,4%, с 73,4% до 75,8%. Проведенный анализ краж и угонов автомашин показал, что в основном кражи и угоны совершаются в ночное время с 1:00 до 5:00 часов утра со стихийных (неохраняемых) стоянок и дворов домов", – сообщает департамент полиции.

В этом году, по данным полиции Караганды, воры угнали 89 автомобилей, 49 из них – марки ВАЗ, Lada (27 из авто находятся на учете РФ, и 22 на учете в Казахстане) и 40 машин иностранного производства (Toyota, Volkswagen-8, Mercedes, Chevrolet-6, Mitsubishi, Subaru-2, Audi, Chrysler, Jac, Howo, Hyundai, Mazda, Nissan, Honda по -1), 4 из них находятся на учете в России, 36 – в Казахстане.

75 автомобилей были возвращены законным владельцам. Полицейские задержали 99 человек за кражу или угон автомобилей.

Какие автомобили чаще всего угоняют костанайские автоворы? Причем делают это днем.

Согласно официальным данным департамента полиции Костанайской области, количество зарегистрированных преступлений постепенно снижается, а их раскрываемость растет, но есть и дела, которые оказываются прерванными.

"По состоянию на 29 октября регистрация угонов автотранспортных средств снизилась на 28,8% со 100 до 89 фактов, окончено 83 дела по угонам, в прошлом году их было 79, прервано – 6 фактов. Раскрываемость по сравнению с прошлым годом увеличилась на 1,9% и составляет 91,2%. За десять месяцев этого года было угнано 89 машин, причем все автомобили украдены со стихийных автостоянок. Из них 57 машин находились на казахстанском учете и 32 на российском", – рассказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции департамента полиции Костанайской области майор полиции Адиль Картабаев.

По данным департамента, среди самых часто угоняемых моделей автомобили значатся ВАЗы. Их угнали 53 раза, пять машин Wоlkswagen, а также автомобили как иностранного, так и российского производства 17 марок.

"Мы провели анализ времени совершения угонов. Оказалось, что чаще всего угоняют автотранспорные средства в период с 07:00 до 00:00 часов. В этом году зарегистрировано 62 таких факта, остальные 26 машин были угнаны ночью: с 00:00 до 07:00 часов. Если угоняется машина с российским учетом, то чаще всего ее отправляют на разбор, чтобы продать по запчастям. Или действуют по такой схеме: на границе покупаются подлинные номера и техпаспорт на краденную машину. Затем она продается в отдаленные районы и села области", – говорит майор полиции Адиль Картабаев.

По данным стражей порядка, в последнее время участились случаи, когда граждане Казахстана покупают авто в России и приезжают домой. А через несколько дней уже бывший хозяин гражданин РФ приезжает в Казахстан и вторыми ключами заводит автомашину и угоняет обратно. Таким образом, в отношении казахстанцев совершаются мошеннические действия. И полицейские призывают автолюбителей быть бдительными и приобретать автомашины только по договору купли-продажи.

"Из-за отсутствия всех документов на автомобили, мы не можем отправлять дела в суд. Хотя факт угона имеется, подозреваемые тоже, но принадлежность транспортного средства конкретному лицу документами не подтверждается. Такие дела у нас оказываются прерванными. В прошлом году их было 11, в этом 6. И получается, что гражданин остался и без денег и без машины", – подчеркнул Адиль Картабаев.

Автор: Олег Губайдулин, Ева Гоцкая, Таисия Колевид