В Нацбанке рассказали, какие золотые слитки пользуются наибольшим спросом у населения

Сколько мерных слитков золота было продано в Казахстане во втором квартале 2024 года, и слитки какой разновидности пользуются наибольшей популярностью у покупателей – в материале Zakon.kz.

За второй квартал 2024 года банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами было продано 14 752 мерных слитка общим весом 779,2 кг, сообщили в Национальном банке Казахстана.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 грамм. При этом наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 100 грамм. Его доля от общего объема продаж составляет 25%, или 46 007 штук. Далее следуют 10-граммовые – 45 781 штука (25%), 5-граммовые – 41 592 штуки (22%), 20-граммовые – 29 796 штук (16%). Реже всего покупают 50-граммовые слитки – 22 119 штук (12%).

Фото: Национальный банк РК

Больше всего слитков было реализовано в Алматы – 9 705 штук (66%), Жетысуской области – 1 515 штук (10%) и Шымкенте – 1 173 штуки (8%).

В Нацбанке напомнили, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 185 295 золотых слитков общим весом 7 тонн.

На обратный выкуп принято банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами 38 374 мерных слитка общей массой 1 тонна, что составляет 21% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального банка.

В пресс-службе регулятора отмечают, что каждый слиток выпускается с защитными элементами и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. Поэтому владельцам слитков рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

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