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Стало известно, откуда у "учительницы" VIP-пропуск от МВД РК

Стало известно, откуда у "учительницы" VIP-пропуск от МВД РК Фото: polisia.kz
Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов 10 ноября прокомментировал видео с учительницей из Каскелена, якобы имеющей VIP-пропуск от МВД, сообщает Zakon.kz.

Бауржан Аленов отметил, что поддельный VIP-пропуск девушка приобрела в Instagram.

Ее привлекли к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 597, ч. 4, 599 ч. 1 и 590 ч. 2 КоАП РК.

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что учителем в образовательных учреждениях она ранее не работала. На данный момент девушка безработная.

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