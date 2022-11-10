Стало известно, откуда у "учительницы" VIP-пропуск от МВД РК

Фото: polisia.kz

Начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов 10 ноября прокомментировал видео с учительницей из Каскелена, якобы имеющей VIP-пропуск от МВД, сообщает Zakon.kz.

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