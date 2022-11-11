Что ждет рынок облачных технологий в Казахстане

Облачные технологии сегодня стали важной частью жизни человека – они задействованы в экономике, медицине, образовании, бизнесе, науке и промышленности. Cloud-сервисы привлекают внимание как представителей малого и среднего бизнесов, так и государственных структур.

К 2024 году более 45% всех IT-расходов переместится с традиционных решений в облачные по данным исследовательской компании Gartner. В их число входят расходы на IT-инфраструктуру, ПО, прикладное ПО и аутсорсинг бизнес-процессов. Данный рост мирового перехода напрямую связан с основными отличиями использования Cloud-технологий: универсальность, гибкость, удобная структура и повышенная безопасность.

Как отмечают аналитики IDC, по итогам 2021 года расходы на публичные облачные сервисы по всему миру достигли 408,6 млрд. долларов против 316,7 млрд. в 2020 году, показывая рост рынка на 29%. Миграция в облако сегодня воспринимается странами не как обычная IT-задача, а стратегический бизнес-приоритет и фундамент для развития и выигрыша в конкурентной борьбе.

В Казахстане объем рынка облачных услуг в 2021 году составил 8,95 млрд тенге, увеличившись с 6,39 млрд тенге годом ранее по данным компании Iks Consulting. Развитие цифровых экосистем и активная цифровая трансформация государства и бизнеса увеличивают скорость внедрения инноваций. Растущее число интеллектуальных систем в стране, увеличение количества потоковых сервисов и внедрение нового контента AR/VR увеличивает потребность в использовании облачных технологий и, как следствие, создании дата-центров.

"Дата-центры являются одним из ключевых факторов для успешного внедрения Cloud-технологий в бизнес-процессы различных уровней. Будучи "нулевым" этапом, центры обработки данных развиваются первыми и закладывают основу для дальнейшего развития инфраструктуры. Использование собственных дата-центров позволяет создать максимально надежные условия хранения и обработки данных для обеспечения работоспособности сервисов и бизнеса". Фарида Толеубаева, руководитель аппарата генерального директора Huawei Technologies Kazakhstan

Фото: пресс-служба Huawei

ЦОД – это объект, чьи производительность, надежность и отказоустойчивость должны иметь максимальные показатели. В связи с этим все большее внимание привлекают дата-центры, построенные по стандарту международного сертификационного института Uptime Institute и соответствующие уровню надежности Tier III. Данный статус является гарантией бесперебойной работы ЦОД и размещенной в нем информационной, телекоммуникационной и инженерной инфраструктуры с показателем отказоустойчивости в 99,982%.

"Казахстанский рынок облачных технологий на сегодняшний день постепенно набирает обороты. Облака и их инфраструктура становятся все более востребованными, поскольку они открывают широкие возможности для поддержки быстрой цифровой трансформации бизнеса, снижения затрат и повышения конкурентоспособности, – отметила Фарида Толеубаева. – Однако объем отечественной Cloud-индустрии в 10 раз меньше, чем в странах, активно инвестирующих в развитие данной сферы. Данная разница говорит о том, что сейчас в стране есть явная перспектива колоссального роста рынка облачных услуг, особенно в свете происходящей цифровизации экономического и государственного секторов".

Основными условиями для гармоничного увеличения объемов казахстанского рынка облачных решений можно выделить следующие пункты:

Наличие рынка ЦОД как инфраструктуры. Наличие развитых магистральных каналов связи как внутри страны, так и за ее пределами. Наличие развитых локальных облачных платформ в стране (разработка собственной платформы с нуля потребует десятилетий, многомиллионные инвестиции и высококвалифицированные кадры).

Масштабизация отечественного сектора облачных технологий и его инфраструктуры является настоящим вызовом для экспертов. Проведение анализа требований IT-сектора и рыночной ситуации в стране, своевременное управление техническими изменениями и контроль процессов внедрения требуют высокоточной работы поставщиков облачных решений. Здесь лучшим выбором станут компании с собственным производством Cloud-инфраструктуры и многолетним опытом внедрения инноваций по всему миру.

Фото: пресс-служба Huawei

Компания Huawei полностью соответствует всем вышеперечисленным пунктам. Флагман строит сертифицированные и соответствующие уровню TIER 3 ЦОД под ключ, создает и модернизирует магистральные каналы связи, а также обладает технологией создания передовой облачной платформы с возможностью ее локализации в Казахстане. С ее помощью внедрение облачных технологий, создание новых IaaS-сервисов и платформенных услуг, а также разработка телекоммуникаций станут доступными для широкого круга потребителей.

Инициатива Cloud Hub от компании Huawei, являющаяся большой частью государственной цифровой программы Digital Hub, поможет Казахстану укрепить свои позиции на евразийском рынке, привлекая клиентов из соседних государств благодаря своим технологическим возможностям. Она позволит стране оставаться признанным лидером как в области предоставления облачных государственных сервисов для населения, так и услуг для крупного бизнеса для ускорения их цифровой трансформации.