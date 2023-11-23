Правительство будет определять приоритетность внедрения облачных технологий в Казахстане

Министерство цифрового развития разработало проект поправок в законодательные акты по вопросам внедрения облачных технологий, сообщает Zakon.kz.

Глава государства по итогам рабочего визита в город Нью-Йорк (США) для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17-20 сентября 2022 года поручил предусмотреть необходимые изменения в законодательстве для привлечения международных компаний по облачным технологиям в целях становления Казахстана в качестве регионального хаба обработки данных.

Предлагаемый законопроект послужит развитию облачных технологий в Казахстане, а имеющаяся инфраструктура Международного технологического парка "Астана хаб" привлечет в Казахстан новых и мировых участников рынка, таких как Azure, Google Cloud и другие.

Проект предусматривает введение в закон "Об информатизации" нового понятия "облачные технологии – это технологии осуществления вычислительных операций центров обработки данных посредством Интернета с целью осуществления деятельности в рамках жизненного цикла информационных систем".

Разработчики документа считают, что преимуществ внедрения облачных технологий много. Это экономия на "железе", надежность хранения данных, удаленный доступ к данным одновременно, в любое время, с разных устройств и из любой точки, подключение дополнительных мощностей в любой моменти другое.

Другим нововведением станет термин "центр обработки данных – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающий устойчивое и бесперебойное функционирование вычислительного и телекоммуникационного оборудования, также систем хранения данных, размещенных в нем."

В МЦРИАП поясняют, что основное отличие центра обработки данных от серверного помещения – это повышенная надежность работы и доступность сетевых сервисов. Разработчики предлагают центры обработки данных на законодательном уровне отделить от серверных помещений. Это позволит не только развить услуги, в том числе облачные, но и законодательно ввести полноценное их регулирование.

Во многих развитых странах мира для продвижения и приоритетности использования облачных технологий принимаются программные документы.

Законопроект закрепит за Правительством РК компетенцию по установлению приоритетности использования облачных технологий.

В частности, в закон "Об информацизации" добавится новая статья следующего содержания:

"Статья 13-3. Облачные технологии и центры обработки данных

Правительство Республики Казахстан определяет политику приоритетности облачных технологий. Политика приоритетности облачных технологий распространяется на хранение данных содержащихся на информационных системах государственных органов, информационных систем, создаваемых, приобретаемых или развиваемых за счет бюджетных средств, а также полученных государственными органами или государственными юридическими лицами иными способами, установленными законами Республики Казахстан, а также на иные информационные системы, интегрируемые с ними. Центры обработки данных должны располагаться на территории Республики Казахстан в отдельно стоящем здании и иметь собственную инженерную инфраструктуру. Обеспечение надежного, бесперебойного и устойчивого функционирования центров обработки данных осуществляется в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан. 5. В целях определения категории надежности центров обработки данных проводится их технический аудит в порядке установленном уполномоченным органом".

Кроме того, приоритетность применения облачных технологий будет законодательно закреплена в качестве нового требования к информационной системе государственного органа.

Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не предусматривает необходимость выделения средств из республиканского бюджета. А его принятие не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря 2023 года.