Правительство будет определять приоритетность внедрения облачных технологий в Казахстане
Глава государства по итогам рабочего визита в город Нью-Йорк (США) для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 17-20 сентября 2022 года поручил предусмотреть необходимые изменения в законодательстве для привлечения международных компаний по облачным технологиям в целях становления Казахстана в качестве регионального хаба обработки данных.
Предлагаемый законопроект послужит развитию облачных технологий в Казахстане, а имеющаяся инфраструктура Международного технологического парка "Астана хаб" привлечет в Казахстан новых и мировых участников рынка, таких как Azure, Google Cloud и другие.
Проект предусматривает введение в закон "Об информатизации" нового понятия "облачные технологии – это технологии осуществления вычислительных операций центров обработки данных посредством Интернета с целью осуществления деятельности в рамках жизненного цикла информационных систем".
Разработчики документа считают, что преимуществ внедрения облачных технологий много. Это экономия на "железе", надежность хранения данных, удаленный доступ к данным одновременно, в любое время, с разных устройств и из любой точки, подключение дополнительных мощностей в любой моменти другое.
Другим нововведением станет термин "центр обработки данных – объект информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечивающий устойчивое и бесперебойное функционирование вычислительного и телекоммуникационного оборудования, также систем хранения данных, размещенных в нем."
В МЦРИАП поясняют, что основное отличие центра обработки данных от серверного помещения – это повышенная надежность работы и доступность сетевых сервисов. Разработчики предлагают центры обработки данных на законодательном уровне отделить от серверных помещений. Это позволит не только развить услуги, в том числе облачные, но и законодательно ввести полноценное их регулирование.
Во многих развитых странах мира для продвижения и приоритетности использования облачных технологий принимаются программные документы.
Законопроект закрепит за Правительством РК компетенцию по установлению приоритетности использования облачных технологий.
В частности, в закон "Об информацизации" добавится новая статья следующего содержания:
"Статья 13-3. Облачные технологии и центры обработки данных
- Правительство Республики Казахстан определяет политику приоритетности облачных технологий.
- Политика приоритетности облачных технологий распространяется на хранение данных содержащихся на информационных системах государственных органов, информационных систем, создаваемых, приобретаемых или развиваемых за счет бюджетных средств, а также полученных государственными органами или государственными юридическими лицами иными способами, установленными законами Республики Казахстан, а также на иные информационные системы, интегрируемые с ними.
- Центры обработки данных должны располагаться на территории Республики Казахстан в отдельно стоящем здании и иметь собственную инженерную инфраструктуру.
- Обеспечение надежного, бесперебойного и устойчивого функционирования центров обработки данных осуществляется в соответствии с едиными требованиями в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности, утверждаемыми Правительством Республики Казахстан. 5. В целях определения категории надежности центров обработки данных проводится их технический аудит в порядке установленном уполномоченным органом".
Кроме того, приоритетность применения облачных технологий будет законодательно закреплена в качестве нового требования к информационной системе государственного органа.
Согласно пояснительной записке, реализация законопроекта не предусматривает необходимость выделения средств из республиканского бюджета. А его принятие не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из республиканского бюджета.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 декабря 2023 года.