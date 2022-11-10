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Законодательство РК

Эксперт о просрочках: как подать на реструктуризацию кредита

деньги Фото: pixabay
С прошлого года действует порядок урегулирования просроченной задолженности жителей Казахстана. О работе механизма рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев, сообщает Zakon.kz.

Ранее кредитные организации рассматривали заявления граждан по реструктуризации просроченных займов от 6 месяцев и более. В финрегулятор поступало много обращений от заемщиков по этому вопросу.

Позже Агентство инициировало поправки в законодательство, которые защитят права заемщиков. Закон был принят в мае, но единый правовой механизм урегулирования просроченной задолженности начал действовать с 1 октября 2021 года.

Имеющие просрочку жители могут решить вопросы по реструктуризации своих кредитов или микрозаймов напрямую с кредиторами. Те в свою очередь обязаны рассматривать их заявления в установленные сроки.

За изменением условий заключенных договоров банковского займа обратилось порядка 296 тыс. заемщиков. Кредиторами одобрены изменения в условия договора банковского займа 73% обратившихся, или более 216,7 тыс. заемщикам.

"Из числа рассмотренных микрофинансовыми организациями заявлений 145,9 тыс. заемщикам, это около 75% от общего числа обратившихся предоставлены изменения в условия заключенных договоров о предоставлении микрокредита", - отметил Александр Терентьев.

Кредитор обязан напомнить заемщику о просрочке в течение 20 дней с момента ее наступления. Cо своей стороны заемщики с просрочкой должны в течение 30 дней с даты ее наступления обратиться с заявлением в кредитную организацию для реструктуризации займов.

Ни в коем случае нельзя скрываться от кредитора! Положительный выход из ситуации в интересах не только заемщика, но и кредитной организации. Поэтому, чем раньше будут приняты меры по урегулированию, тем скорее будет найден взаимоприемлемый вариант погашения задолженности. Александр Терентьев

Заявление заемщика подлежит обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению банком и МФО. Должник должен указать из-за чего случилась просрочка, предложить свои варианты возможной реструктуризации и предоставить подтверждающие документы о снижении доходов и невозможности оплачивать по своим обязательствам.

Именно заемщик должен предоставить кредитору информацию о своем финансовом и социальном положении, документально подтвердить факт снижения либо отсутствия доходов,

Кредитор рассматривает заявление только после получения полного пакета документов от заемщика. Срок рассмотрения и ответа - в течение 15 календарных дней.

Условия реструктуризации, предложенные заемщиком или кредитором, могут быть в виде:

  • снижения ставки вознаграждения,

  • отсрочки платежа по основному долгу или вознаграждению,

  • изменения метода погашения, увеличения срока займа,

  • уменьшения долговой нагрузки.

Что будет, если заемщик не обратится в кредитную организацию?

Кредитор вправе применить меры в отношении неплатежеспособного заемщика. К примеру, снять средства со счета должника в счет погашения займа, за исключением спецсчетов. Либо передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству, уступить права требования третьим лицам.

Передача задолженности на досудебное взыскание и урегулирование коллекторскому агентству допускается при наличии в договоре займа права кредитной организации на привлечение коллекторского агентства при допущении заемщиком просрочки исполнения обязательств по договору займа. Александр Терентьев

Кроме этого, кредиторы могут обратиться в суд, для принудительного взыскания. При этом суд будет учитывать все обстоятельства, в том числе были ли предприняты все меры по урегулированию задолженности кредитором и заемщиком.

Некоторым казахстанцам спишут кредиты. Эксперты выступают против.

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