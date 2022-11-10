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В Акмолинской области проходят соревнования среди молодежи

спорт Фото: УВП Акмолинской области
Широкое привлечение учащейся студенческой молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом – на это сегодня направлены усилия в системе образования, рассказали Zakon.kz в Управлении внутренней политики Акмолинской области.

На протяжении многих лет в регионе проходит комплексная спартакиада "Кезең" среди учащихся технического и профессионального образования региона. В этом году состоялась юбилейная, 20-я по счету.

Стартовавшие 8 ноября на базе АТК города Акколь спортивные мероприятия будут длиться четыре дня и завершатся уже завтра.

спорт

Фото: УВП Акмолинской области

По информации управления образования, областные соревнования включают состязания по национальным видам спорта, настольному теннису и шахматам, в которых принимают участие 17 сборных команд из 140 студентов колледжей региона.

"В программу областной спартакиады "Кезең" вошли 15 видов спорта – настольный теннис, тоғызқұмалақ, шахматы, асық ату, бес асық, зимнее президентское многоборье и т.д." И.о. директора Центра туризма, физической культуры, начальной военной и технологической подготовки управления образования Акмолинской области Лейла Толуспаева

Сборные команды, занявшие призовые места в общекомандном зачете спартакиады, будут награждены кубками, ценными призами, дипломами.

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Елена Беляева
Акмолинская область
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