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Общество

Руководитель Управления физкультуры и спорта Алматинской области проходит по уголовному делу

Руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбол Кулбаев , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 12:28 Фото: Instagram Управления физической культуры и спорта Алматинской области
Руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбол Кулбаев стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате, дело расследуется по факту хищений в ведомстве, которым руководит Кулбаев.

"Говорилось, что его задерживали. Мы эту информацию не подтверждаем. Он участвует в следственных действиях вместе с другими работниками учреждения. Мы расследуем дело о коррупции. По результатам следственных мероприятий будет принято решение. Доведем до общественности", – сказал Дархан Куракбаев.

Он уточнил, что Айбол Кулбаев проходит по делу свидетелем с правом на защиту.

На официальном сайте Управления физической культуры и спорта Алматинской области сообщается, что Айбол Кулбаев – руководитель ведомства.

Ранее МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области.

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Бауыржан Муканов
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