Руководитель Управления физкультуры и спорта Алматинской области проходит по уголовному делу

Руководитель Управления физической культуры и спорта Алматинской области Айбол Кулбаев стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщает Zakon.kz.

Как отметил заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дархан Куракбаев 20 марта 2025 года в Сенате, дело расследуется по факту хищений в ведомстве, которым руководит Кулбаев.

"Говорилось, что его задерживали. Мы эту информацию не подтверждаем. Он участвует в следственных действиях вместе с другими работниками учреждения. Мы расследуем дело о коррупции. По результатам следственных мероприятий будет принято решение. Доведем до общественности", – сказал Дархан Куракбаев.

Он уточнил, что Айбол Кулбаев проходит по делу свидетелем с правом на защиту.

На официальном сайте Управления физической культуры и спорта Алматинской области сообщается, что Айбол Кулбаев – руководитель ведомства.

Ранее МВД показало кадры задержания преступной группы в Алматинской области.