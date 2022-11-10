В Актюбинской области впервые в Казахстане стартовал проект Bilim All

В Актюбинской области дан старт проекту, направленному на повышение качества образования малокомплектных сельских школ. В мероприятии приняли участие аким региона Ералы Тугжанов, педагоги, директора малокомплектных школ, руководители госорганов, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что из 424 школ региона 66%, или 281 учебное заведение, расположено в сельской местности. 204 из них малокомплектные.

Bilim All охватит 120 малокомплектных школ с контингентом в 10 575 учащихся. Ранее они показали низкую академическую успеваемость. В числе причин, повлиявших на это, нехватка квалифицированных кадров, слабая материально-техническая база.

"При поддержке главы государства в Казахстане созданы все условия для развития детей, получения ими качественного образования. Не секрет, что есть факторы, влияющие на разрыв качества образования между городскими и сельскими школами. В целях решения данной важнейшей задачи принимается ряд мер. В частности, проводится работа по приобретению кабинетов для 114 школ, обновлению школьной мебели, школьных библиотек, до 2025 года ожидается модернизация 282 школ. Мы уверены, что на повышении качества образования сельских детей положительно скажется и реализация регионального проекта Bilim All", – отметил аким области, поблагодарив педагогов, поддержавших инициативу.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Из 29 действующих школ в Алгинском районе 13 малокомплектные. В частности, у нас обучается 58 детей. Данный проект – прекрасная возможность получить хорошие знания у сильнейших педагогов, а для сельских учителей – обменяться опытом и повысить квалификацию", – подчеркнул директор Каракобдинской школы – детского сада Алгинского района Еркинбек Зиядинов.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Обучение детей будут вести 25 лучших учителей шести ведущих школ Актобе, показывающих отличные результаты и высокое качество знаний. В их числе педагоги специализированного лицея-интерната "Bilim-инновация" для одаренных юношей, специализированного лицея-интерната для одаренных детей им. М. Кусаинова, специализированного физико-математического лицея-интерната и др. Учителя будут проводить онлайн-уроки по математике, физике, химии, биологии, английскому языку.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

"Для нас большая честь быть частью проекта, позволяющего сбалансировать уровень образования города и села, поскольку не секрет, что одаренные дети чаще встречаются в сельской местности, но из-за дефицита специалистов мы иногда не можем их распознать. Я думаю, что в будущем масштабы этого проекта расширятся", – поделился своим мнением учитель математики областного специализированного лицея-интерната для одаренных детей, обладатель звания "Лучший педагог Актюбинской области" Нурбек Абдуллин.