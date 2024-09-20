Пилотный проект, стартовавший в Актюбинской области, теперь будет реализован и в других регионах

Реализация пилотного проекта "Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий" в Актюбинской области стартовала в прошлом году.

В Актобе состоялся республиканский семинар по итогам данного проекта. В нем приняли участие заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова, аким Актюбинской области Асхат Шахаров, заместитель председателя правления фонда "Қазақстан халқына" Ляззат Чинкисбаева и председатель попечительского совета Фонда устойчивого развития образования, заслуженный учитель Казахстана Куляш Шамшидинова.

Выступая в качестве модератора семинара, глава региона Асхат Шахаров отметил высокую эффективность проекта.

Фото: акимат Актюбинской области

"Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда оказывал поддержку сфере образования и ставил конкретные задачи, которые придают импульс ее развитию. Данный семинар – один из важных шагов, направленных на вывод системы образования Казахстана на новый уровень в соответствии с поручением президента. Реализованный в прошлом году в Актюбинской области проект "Развитие потенциала малокомплектных сельских школ с использованием цифровых технологий" повысил качество образования и эффективность обучения. По сравнению с 2023 годом качество образования сельских школ повысилось в среднем на 7%. В области сформирована цифровая экосистема образования. Выражаю признательность всем гражданам, которые трудились над впервые реализованным в стране беспрецедентным проектом по поддержке малокомплектных сельских школ", – сказал аким области.

В своем выступлении вице-премьер Тамара Дуйсенова высоко оценила результаты пилотного проекта и отметила, что его необходимо внедрить и в других регионах.

"Этот проект очень важен для нас. 67 процентов школ страны расположены в сельской местности. Более половины из них – малокомплектные школы. Необходимо расширить проект. В первую очередь внедрить в регионах с большим количеством малокомплектных школ. Наша главная цель – дать всем детям качественное образование", – отметила Тамара Дуйсенова.

Фото: акимат Актюбинской области

В реализации проекта в течение года участвовали акимат области, профильное министерство, Фонд устойчивого развития образования и Фонд "Қазақстан халқына".

В результате из 134 участвующих в проекте школ 113 были оборудованы универсальными кабинетами, остальные – кабинетами естествознания и цифровыми кабинетами. Финансовые средства были выделены Фондом "Қазақстан халқына". В этих школах было протестировано четыре формата обучения с использованием цифровых технологий. Образовательные учреждения установили связи с опорными школами в районных центрах, педагоги также использовали цифровые решения для стримингового обучения.

Фото: акимат Актюбинской области

В результате мониторинг, проводимый FURO и Назарбаев Интеллектуальными школами в начале и конце учебного года, показал улучшение качества знаний практически по всем дисциплинам. Кроме того, малокомплектные школы, которые были непосредственно связаны с опорными школами и обучение в которых проводили учителя опорных школ, показали более высокие результаты по сравнению с другими формами обучения. Также в ходе реализации проекта в 77,4% школ была положительно решена проблема доступности и скорости интернета.

Кроме того, пилотный проект показал, что в малокомплектных школах можно решить проблему дефицита педагогических кадров. Для этого необходимо наладить тесные связи с опорными школами и усилить работу с цифровыми платформами. При этом стоит отметить работу местного управления образования. Областной методический центр не только координировал расписание занятий между школами, но и контролировал более 12 тысячи онлайн-уроков, поддерживал обратную связь с педагогами.

"Актюбинская область – первый регион в стране, где полностью реализована комплексная работа опорных и магнитных школ. Результат нашего проекта показал, что дефицит качественных кадров в отдаленных регионах можно решить с помощью цифровых технологий и учителей опорных школ". Директор Фонда устойчивого развития образования Данияр Токтарбаев

Фото: акимат Актюбинской области

Отметим, в рамках пилотного проекта были предложены методические рекомендации, аналитические материалы, изменения в законодательные акты.

Присутствовавшие на семинаре партнеры проекта выразили готовность в дальнейшем делиться методами организации и реализации проекта с другими регионами.