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Законодательство РК

Казахстан отказался от гумпомощи США в виде вакцины Pfizer

поликлиника Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният рассказала, почему Казахстан отказался от гуманитарной помощи США в виде вакцины Pfizer, сообщает Zakon.kz.
"У правительства США было желание оказать нам гуманитарную помощь вакциной Pfizer, в том числе и для детей. Так как это гуманитарная помощь, мы обсудили и подготовили проект такого нормативно-правового акта. Но на сегодняшний день, учитывая короткие сроки действия данных вакцин, от гуманитарной помощи мы отказались", – сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният во время визита в Восточно-Казахстанскую область.

Главный врач страны отметила, что если в республике появятся желающие прививать детей данной вакциной, то ведомство продумает возможность доставить ее, но на сегодняшний день таких планов нет.

США предлагали поставить в Казахстан около миллиона доз препарата, из них половина — для использования среди детей 5-11 лет.

Отметим, что пока в республике не планируют прививать от COVID-19 детей младше 12 лет.

7 ноября на портале "Открытые НПА" появился проект постановления "О подписании соглашения между правительством РК и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США об оказании гуманитарной помощи". В документе идет речь о предоставлении Казахстану в виде гуманитарной помощи около миллиона доз вакцины от COVID-19.

Вакцину производит Pfizer-BioNTech.

Проект постановления все еще опубликован на портале "Открытые НПА".

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Pfizer в РК Гиният Ажар Казахстан
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