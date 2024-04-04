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Кыргызстан направит в Казахстан гумпомощь

Кыргызстан, Казахстан, гумпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 11:44 Фото: Gov.kz
Кыргызстан намерен отправить в Казахстан гуманитарную помощь в связи с паводками, сообщает Zakon.kz.

Об этом на заседании Жогорку Кенеша 4 апреля сообщил председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

Он отметил, что после аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстан протянул руку помощи их стране, пишет 24.kg.

"И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили. Также я хотел бы воспользоваться возможностью и выразить благодарность Узбекистану, Туркменистану и Казахстану. В результате хорошей политики президента с соседними странами они протянули нам руку помощи еще до того, как мы обратились за ней", – сказал Акылбек Жапаров.

Караван с гумпомощью по поручению главы Кыргызстана сейчас готовят к отправке.

"Над этим работает министр чрезвычайных ситуаций. В Казахстан отправят отечественные продукты", – сообщил Жапаров.

Он также добавил, что 8 апреля Кыргызстан посетит премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. 

29 февраля сообщалось, что Казахстан помог Кыргызстану двумя тысячами тонн дизельного топлива.

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